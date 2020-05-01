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Bugün 11:30 TSİ- Eğitim

YÖK’ten üniversitelere “siber güvenlik ve ağ yönetimi” eğitimi

YÖK ve CISCO arasında dijital eğitim alanında geçtiğimiz Mart ayında başlatılan iş birliği kapsamında özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde bulunan ve "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında yer alan 16 üniversitedeki akademisyenlere "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" konularında eğitimler verilmeye başlandı.
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16 Mart tarihinde başlatılan ve herhangi bir ücret ödenmeden gerçekleştirilen "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi"nin ilk aşamasında 5’i yeni kurulan teknik üniversite olmak üzere toplam 8 pilot üniversitede akademisyenlere yönelik eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Bursa Teknik, Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, İskenderun Teknik, Konya Teknik, Hitit, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok üniversitelerinden seçilen bir grup akademisyene "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" konularında CISCO Network Akademi tarafından ücretsiz sertifika eğitimi veriliyor.

YÖK ve CISCO’nun dijital eğitim alanındaki iş birliği kapsamında ikinci adım YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla atıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya YÖK yetkililerinin yanı sıra, projeye yeni eklenen 16 üniversitenin rektörü ve bu üniversitelerde proje kapsamında eğitici eğitimi alacak 32 akademisyen, CISCO Türkiye Genel Müdürü Didem Duru ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Lideri Habibe Açık katıldı. Proje kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkâri, Kilis Yedi Aralık ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerinde eğitimler verilecek.

YÖK Başkanı Saraç, toplantıda yaptığı konuşmada yeni YÖK olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek, içinde bulunulan süreçte bunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını altını çizdi. Saraç, küresel salgın sonrasında üniversitelerin bazı altyapı yetersizliklerine rağmen sürece hızla uyum sağladıklarını ifade ederek, “Bu olağanüstü durum karşısında son yıllarda çok hızlı karar alabilme ve çevik yönetim sergileyebilme kapasitesi yüksek bir kurum halini almış olan ’yeni YÖK’, bu sürecin gerçekleri dikkate alan, sükûneti ve temkini elden bırakmayan, üniversitelerimizin ehliyetlerine karar mekanizmalarında önem veren bir yaklaşım ile yönetilmesini gözetmiştir. Üniversitelerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilmeye çalışılmıştır” dedi.

Bu süreçte özellikle dezavantajlı üniversitelerdeki akademisyen ve öğrencilere teknolojik yetkinlik kazandırılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Saraç, CISCO Network Akademi yetkililerine dijital eğitim alanındaki bu iş birlikleri nedeniyle teşekkür ederek, projenin başarılı bir şekilde yürütülerek Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu dijital alanda nitelikli insan kaynağına katkı sağlamasını diledi.

Proje kapsamında akademisyenlere verilecek eğitimlerin yaz sonunda tamamlanarak sertifika alan akademisyenler tarafından üniversitelerindeki diğer akademisyenlere eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde proje kapsamındaki üniversitelerde öğrencilere yönelik "Siber Güvenlik" ve "Ağ Yönetimi" derslerinin açılması da hedefleniyor.

Bugün 11:30 TSİ İHA Ankara- Eğitim

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