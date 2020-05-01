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Sincan Belediyesi tiyatroyu dijital ortama taşıdı

Sincan Belediyesi koronavirüs nedeniyle dijital ortamda evlere taşıdığı etkinliklerle büyük beğeni topluyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sincan Belediyesi koronavirüs nedeniyle dijital ortamda evlere taşıdığı etkinliklerle büyük beğeni topluyor. Geleneksel Türk tiyatrosunun en seçkin örnekleri ve sahne gösterileri hem çocuklara kültürümüzü tanıtıyor, hem de verimli zaman geçirme imkanı sağlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin bir süreliğine iptal edilmesi üzerine Sincan Belediyesi büyük bir yeniliğe imza atarak tüm faaliyetleri dijital ortama taşıdı. Artık tiyatro severler internette tiyatro gösterilerini izleyebilme fırsatına kavuştu.

Sincan Belediyesinin ekültür.sincan.bel.tr adresinde yok yok. Geleneksel Türk tiyatrolarının en seçkin örnekleri, çocuklara ve yetişkinlere yönelik oyunlar ve sahne gösterileri 7’den 70’e herkese hitap ediyor.

Sanatseverlerin izleyebileceği yetişkin oyunları şöyle: Aramızdaki Duvarlar, Köprüden Önce Son Çıkış, Hayata Ayna Tutalım, Ne Umduk Ne Bulduk.

Çocuklar da yine aynı adresten; “Afacan’ın Hatıra Ormanı, Hacivat Karagöz Aramızda, Mızmız’ın Maceraları, Bal Arısı Ponti, Mavi Ormanın Öyküsü, Pinokyo, Kırmızı Başlıklı Kız, Badem ve Çilek, Hacivat ile Karagöz, Çanakkale’den Düşmanları Kovalım” isimli oyunları izleyebilecek.

Geleneksel tiyatrolar da meraklılarını bekliyor. “Aşuk ve Maşuk, Kukla Gösterisi, Hacivat ve Karagöz, Orta Oyunu” özellikle okulların koronavirüs arasına girmesiyle birlikte evde uzaktan eğitime devam eden öğrencilere dolu dolu zaman geçirme fırsatı sunuyor. “Seğmenler” isimli sahne gösteri de yine aynı adresten yayınlandı.

“Dijital Platformla İlgili Çok Güzel Geri Dönüşler Aldık”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, kültür ve sosyal etkinliklerin dijital ortama taşınmasıyla ilgili olarak, “Artık vatandaşlarımız seminerleri, çeşitli sohbetleri, tiyatro gösterilerini ve daha onlarca etkinliği evlerinde takip edebiliyor. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımıza evde kalın derken aynı zamanda daha kaliteli zaman geçirebilecekleri imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız ara vermeden devam edecek.” ifadelerini kullandı.
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Bugün 11:39 TSİ Ankara/ Sincan- Belediyeler

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