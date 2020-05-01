Galatasaray ve Beşiktaş’tan ’1 Mayıs’ mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar, alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlılar ise internet sitesindeki mesajda, "Tüm emekçilerin ve halkımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız" açıklamasını yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz