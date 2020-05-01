Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:00 TSİ- Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü’nü kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yayımladığı mesajla kutladı.
mask

İşçi ve işverenin üretimin iki ana unsuru olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Ülke olarak hedeflerimize ancak emekçi-girişimci dayanışmasıyla ulaşabiliriz. Bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” ifadesini kullandı.

Çıkarları farklı gibi görünse de işveren olmadan işçinin, işçi olmadan da işverenin tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Dolayısıyla aslında birinci hedefimiz üretmek. Üretmeden paylaşmak mümkün değil. Aydınlık yarınlara, hep beraber müreffeh bir hayata ancak böyle ulaşabiliriz. Rekabetin çok yoğun yaşandığı bir dünyadayız. Bu yeni dünya düzeninde de tek bir şeye ihtiyacımız var, o da birbirimizi anlayarak ve severek çok çalışmak, üretmek. Bu vesileyle Türk iş dünyası adına emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olarak bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Bugün 12:00 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa ilk yarıda yükseldi - 30 Nisan 2020 mask
Borsa ilk yarıda yükseldi - 30 Nisan 2020
Serbest piyasada altın fiyatları - 30 nisan 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 30 nisan 2020
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı mask
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Borsa güne yükselişle başladı mask
Borsa güne yükselişle başladı
Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 11,4 azaldı mask
Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 11,4 azaldı
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta yüzde 35,6 arttı mask
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta yüzde 35,6 arttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin” mask
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin”
Ankara'nın en büyük mesire alanı gün sayıyor mask
Ankara'nın en büyük mesire alanı gün sayıyor
Keçiören Belediyesi tam 21 bin 600... mask
Keçiören Belediyesi tam 21 bin 600...
Büyükşehir'in önemli projelerinden biri daha hayata geçirildi: Başkent Market açıldı! mask
Büyükşehir'in önemli projelerinden biri daha hayata geçirildi: Başkent Market açıldı!
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan flaş açıklama mask
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan flaş açıklama

GALERİ

Kaçak saç tıraşına bekçi baskını mask
Kaçak saç tıraşına bekçi baskını
Kısıtlamanın ilk gününde Antalya’da sessizlik hakim mask
Kısıtlamanın ilk gününde Antalya’da sessizlik hakim
Tartıştığı üvey babasını pompalı tüfekle vurdu mask
Tartıştığı üvey babasını pompalı tüfekle vurdu
Giriş çıkışları kapatılan Taksim’de yoğun güvenlik önlemi mask
Giriş çıkışları kapatılan Taksim’de yoğun güvenlik önlemi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki denetimler havadan görüntülendi mask
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki denetimler havadan görüntülendi
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı mask
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL