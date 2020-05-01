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Bugün 12:25 TSİ- Ekonomi

İstanbul’un Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

İTO, verilerine göre 2020 Nisan ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 1,04, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,83 oranında arttı.
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2020 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.Buna göre, 2020 Nisan ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 1,04, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,83 oranında arttı.

2019 Nisan ayına göre 2020 Nisan ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 10,53, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 8,09 olarak gerçekleşmiştir.

Sektörel bazda değişim oranları

Nisan 2020’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamalarında yüzde 3,07, Gıda Harcamaları yüzde 2,56, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 1,77, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,37, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,01 artış, Konut harcamalarında yüzde -1,95, Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde -0,85, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde -0,12 azalış görülmüştür.

Nisan 2020’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,46, Madenler Grubunda ise yüzde 4,16, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,90 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -16,37, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde -0,83, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde -0,55 azalış görülmüş, Mensucat Grubunda ise fiyat hareketi görülmemiştir.

Bugün 12:25 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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