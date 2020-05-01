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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Kazakistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin talebi üzerine, THY, Türk vatandaşlarının da ödediği bilet fiyatı üzerinden Kazak vatandaşlarının ülkelerine götürülebileceğini Büyükelçiliğe bildirmiştir. Bununla birlikte, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği bilet fiyatını uygun bulmamış ve Kazakistan’ın kendi uçağını getireceğini beyan ederek, ülkemizin Kazak vatandaşları için sunduğu bu fırsatı kabul etmemiştir" dedi.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin talebi üzerine, THY, Türk vatandaşlarının da ödediği bilet fiyatı üzerinden Kazak vatandaşlarının ülkelerine götürülebileceğini Büyükelçiliğe bildirmiştir. Bununla birlikte, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği bilet fiyatını uygun bulmamış ve Kazakistan’ın kendi uçağını getireceğini beyan ederek, ülkemizin Kazak vatandaşları için sunduğu bu fırsatı kabul etmemiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kazakistan’ın Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü’nün Türk Hava Yolları’nın (THY) 24 Nisan tarihli uçuşunda Kazakistan vatandaşlarının kabul edilmediği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Aksoy, açıklamasında, "Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı açıklamada, THY’nin 24 Nisan tarihli uçuşuna Kazakistan vatandaşlarının kabul edilmediğine yönelik iddialar yer almaktadır. Kazakistan vatandaşlarının Türkiye’den tahliyelerine tüm makamlarımız bugüne kadar her türlü kolaylığı göstermiştir. Kazakistan makamları da bu durumu bilmektedir. Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere Kazakistan’a gidecek THY’nin 24 Nisan tarihli uçuşu ve Kazakistan vatandaşlarının da söz konusu uçuşla ülkelerine dönebileceği konusunda zamanında bilgilendirilmiştir. Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin talebi üzerine, THY, Türk vatandaşlarının da ödediği bilet fiyatı üzerinden Kazak vatandaşlarının ülkelerine götürülebileceğini Büyükelçiliğe bildirmiştir. Bununla birlikte, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği bilet fiyatını uygun bulmamış ve Kazakistan’ın kendi uçağını getireceğini beyan ederek, ülkemizin Kazak vatandaşları için sunduğu bu fırsatı kabul etmemiştir" ifadelerini kullandı.

Bugün 12:30 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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