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Karantinada D vitaminini ihmal etmeyin

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı uzmanlar D vitamini seviyesinin yüksek olması gerektiğini hatırlattı. Güçlü bir bağışıklık sistemi için D vitamininin önemli olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, "Güneş ışığından mahrum kaldığımız bu dönemde D vitamini düzeyinin düşük olması, hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır" dedi.
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Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı uzmanlar D vitamini seviyesinin yüksek olması gerektiğini hatırlattı. Güçlü bir bağışıklık sistemi için D vitamininin önemli olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, "Güneş ışığından mahrum kaldığımız bu dönemde D vitamini düzeyinin düşük olması, hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ‘ evde kal’ çağrısına herkesin uyması isteniyor, fakat uzmanlar evde kalınan zamanda güneşin de görülmesini D vitamini gereksinimi için tavsiye ediyor. Özellikle günün belli zamanlarında pencere ya da balkondan güneşi görmesini tavsiye eden uzmanlar, "Evde kalın ama günde 15-20 dakika güneşi de görün" diyor.

Güneşten faydalanmak önemli

D vitamininin, vitaminden ziyade bir hormon olduğunu belirten Baysal, derinin güneş ve bazı yapay ışıklara maruz kalmasının cildimize etki ederek provitamin D3’ün D vitaminine dönüşümünü sağladığına değindi. Hormon olarak görev yapan aktif D vitamininin karaciğer ve böbrekte birtakım metabolik olaylar sonucu vücutta yapıldığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, "Günümüzde çeşitli sebeplerle güneş ışınlarından yeterince faydalanılmadığı, bunun da salgın düzeyde D vitamini eksikliğine sebep olduğu gözlenmiştir. Dünyada ve ülkemizde yapılan birçok çalışmada ciddi oranda D vitamini düşüklüğü ve azlığı ölçülmüştür. D vitamini kan ile bağırsak, kemik ve böbreklere taşı

nır. Bu dokulara etkileri ile kalsiyum ve fosfat dengesini düzenler. D vitamini vücutta etkisini VDR reseptörleri üzerinde göstermektedir. Korona virüs salgını tedbirleri ile birlikte kapalı ortamlarda geçirdiğimiz uzun süreler yüzünden güneş ışığından mahrum kalmamalıyız ve günde 15 - 20 dakika da olsa güneşe çıkmalıyız. Beyin sağlığından kalp sağlığına, diyabetten hipertansiyona, bağışıklık gücünden kemik- diş sağlamlığına kadar onlarca sağlık parametresinin vücudumuzda yeterince D vitamini olmasına bağlıdır. D vitamini günümüzde özellikle yaygın olarak görülen Covid-19 enfeksiyonu ile mücadele de destek olarak kullanabileceğimiz çok önemli bir vitamindir’’ diye konuştu.

Bugün 12:44 TSİ İHA Ankara- Yaşam

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