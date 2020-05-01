Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:23 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:27 TSİ

Ankara'da izinsiz 1 Mayıs eylemi nedeniyle 7 gözaltı

Başkentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı
mask

Ankara Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz gösteri yapmak isteyen 5 kişiye polis müdahale etti. Polisten kaçan 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde de izinsiz pankart açtıkları ve duvarlara yazı yazdıkları belirlenen iki kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılara yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası kesildi.

Bugün 14:23 TSİ Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Ankara'da ve ülke genelinde denetim mask
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Ankara'da ve ülke genelinde denetim
Kuzey Irak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi mask
Kuzey Irak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Jandarma Genel Komutanlığı: “Kars’ta 7 terörist etkisiz hale getirildi” mask
Jandarma Genel Komutanlığı: “Kars’ta 7 terörist etkisiz hale getirildi”
İçişleri Bakanlığı: "Kars kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi" mask
İçişleri Bakanlığı: "Kars kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi"
Sarp Gümrük Kapısı’nda bin 500 canlı kraliçe arı ele geçirildi mask
Sarp Gümrük Kapısı’nda bin 500 canlı kraliçe arı ele geçirildi
Kırmızı listedeki kadın terörist kanserden ölmüş mask
Kırmızı listedeki kadın terörist kanserden ölmüş
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin” mask
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin”
Ankara'nın en büyük mesire alanı gün sayıyor mask
Ankara'nın en büyük mesire alanı gün sayıyor
Keçiören Belediyesi tam 21 bin 600... mask
Keçiören Belediyesi tam 21 bin 600...
Büyükşehir'in önemli projelerinden biri daha hayata geçirildi: Başkent Market açıldı! mask
Büyükşehir'in önemli projelerinden biri daha hayata geçirildi: Başkent Market açıldı!

GALERİ

Yunanistan’da 1 Mayıs şarkılarla kutladı mask
Yunanistan’da 1 Mayıs şarkılarla kutladı
Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor mask
Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor
HDP, CHP ve TİP’den Taksim’e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş mask
HDP, CHP ve TİP’den Taksim’e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş
Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı anlattı mask
Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı anlattı
Ankara'da Üç günlük kısıtlama başladı mask
Ankara'da Üç günlük kısıtlama başladı
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü mask
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL