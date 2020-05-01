Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:21 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:25 TSİ

Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü

Piyasalarda bugün ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ISM imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek. Altın fiyatlarında son kapanıştan itibaren 1 Mayıs Cuma günü itibariyle görülen son durum haber detayında..
mask

Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert yükseliş yerini yavaş yavaş düşüşe bırakıyor. Dünkü son işlem gününde 383 liradan günü tamamlayan gram altın fiyatı şuan için 379 TL’den işlem görüyor. 1 Mayıs Cuma günü itibariyle yurt içi piyasalarına kapılı olduğu yeni güne değer kaybıyla başlayan altın fiyatlarında gün ortasında hafif bir yükseliş söz konusu.

Dünya genelinde artan belirsizlik ve risk ortamının ardından altın fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekmişti. Yurt içinde ve küresel piyasalarda altının son günlerde değer kaybetmesi ise yatırımcıları endişelendirse de altın fiyatlarının yatay ve yukarı yönlü seyrinin yılsonuna kadar devam edeceği düşünülüyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Türkiye’de yurt içi piyasalar bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapalı. Ancak küresel piyasalarda altın fiyatları işlem görmeye devam ediyor. Piyasalarda bugün ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ISM imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek. Altın fiyatlarında son kapanıştan itibaren 1 Mayıs Cuma günü itibariyle görülen son durum ise şöyle:

·        Gram Altın: 379,19 TL

·        Çeyrek Altın: 623,30 TL

·        Ons Altın: 1.676,79 Dolar

·        22 Ayar Bilezik: 351,50 TL

·        Cumhuriyet Altını: 2.489 TL

·        Yarım Altın: 1.246,40 TL

·        Reşat Altını: 2.524,20 TL

·        14 Ayar Gram Altın: 244,30 TL

Küresel Piyasalarda Ons Altın Fiyatları Düşüşte

Yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüşlerin yanı sıra dünya piyasalarında ons altının fiyatı da düşüş eğilimi içine girdi. 1.675,85 dolar alış ve 1.676,79 dolar satış fiyatı üzerinden %0,59 değer kaybı ile işlem gören ons altın fiyatları, Türkiye’de gram altın fiyatlarında da etkilerini gösteriyor.

Türkiye’de ise gram altın fiyatları şuan için 379 TL alış ve 379,19 TL satış fiyatı ile işlem görürken, çeyrek altın fiyatları ise 608,80 lira alış ve 623,30 lira satış fiyatı ile işlem görmeye devam ediyor. Piyasalarda altınının yeniden güvenli liman olarak görülmesi ve Koronavirüs salgının getirdiği belirsizlik ortamı nedeniyle altın fiyatları son dönemde yukarı yönlü sert bir seyir izlemişti.

Bugün 15:21 TSİ Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İstanbul’un Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mask
İstanbul’un Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Harun Şişmanyazıcı: "Denizcilik sektörü yılın üçüncü çeyreğini beklesin" mask
Harun Şişmanyazıcı: "Denizcilik sektörü yılın üçüncü çeyreğini beklesin"
Benzine zam - 30 Nisan 2020 mask
Benzine zam - 30 Nisan 2020
Merkez Bankası nisan ayı PPK toplantı özetini yayımladı mask
Merkez Bankası nisan ayı PPK toplantı özetini yayımladı
TCMB, Bankalararası Kart Merkezi’ne hakim ortak oldu mask
TCMB, Bankalararası Kart Merkezi’ne hakim ortak oldu
Borsa ilk yarıda yükseldi - 30 Nisan 2020 mask
Borsa ilk yarıda yükseldi - 30 Nisan 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin” mask
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin”
"Ata tohumları" Ankara Polatlı'da toprakla buluştu mask
"Ata tohumları" Ankara Polatlı'da toprakla buluştu
Ankara'nın en büyük mesire alanı gün sayıyor mask
Ankara'nın en büyük mesire alanı gün sayıyor

GALERİ

Yunanistan’da 1 Mayıs şarkılarla kutladı mask
Yunanistan’da 1 Mayıs şarkılarla kutladı
Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor mask
Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor
HDP, CHP ve TİP’den Taksim’e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş mask
HDP, CHP ve TİP’den Taksim’e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş
Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı anlattı mask
Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı anlattı
Ankara'da Üç günlük kısıtlama başladı mask
Ankara'da Üç günlük kısıtlama başladı
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü mask
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL