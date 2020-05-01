Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert yükseliş yerini yavaş yavaş düşüşe bırakıyor. Dünkü son işlem gününde 383 liradan günü tamamlayan gram altın fiyatı şuan için 379 TL’den işlem görüyor. 1 Mayıs Cuma günü itibariyle yurt içi piyasalarına kapılı olduğu yeni güne değer kaybıyla başlayan altın fiyatlarında gün ortasında hafif bir yükseliş söz konusu.

Dünya genelinde artan belirsizlik ve risk ortamının ardından altın fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekmişti. Yurt içinde ve küresel piyasalarda altının son günlerde değer kaybetmesi ise yatırımcıları endişelendirse de altın fiyatlarının yatay ve yukarı yönlü seyrinin yılsonuna kadar devam edeceği düşünülüyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Türkiye’de yurt içi piyasalar bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapalı. Ancak küresel piyasalarda altın fiyatları işlem görmeye devam ediyor. Piyasalarda bugün ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ISM imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek. Altın fiyatlarında son kapanıştan itibaren 1 Mayıs Cuma günü itibariyle görülen son durum ise şöyle:

· Gram Altın: 379,19 TL

· Çeyrek Altın: 623,30 TL

· Ons Altın: 1.676,79 Dolar

· 22 Ayar Bilezik: 351,50 TL

· Cumhuriyet Altını: 2.489 TL

· Yarım Altın: 1.246,40 TL

· Reşat Altını: 2.524,20 TL

· 14 Ayar Gram Altın: 244,30 TL

Küresel Piyasalarda Ons Altın Fiyatları Düşüşte

Yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüşlerin yanı sıra dünya piyasalarında ons altının fiyatı da düşüş eğilimi içine girdi. 1.675,85 dolar alış ve 1.676,79 dolar satış fiyatı üzerinden %0,59 değer kaybı ile işlem gören ons altın fiyatları, Türkiye’de gram altın fiyatlarında da etkilerini gösteriyor.

Türkiye’de ise gram altın fiyatları şuan için 379 TL alış ve 379,19 TL satış fiyatı ile işlem görürken, çeyrek altın fiyatları ise 608,80 lira alış ve 623,30 lira satış fiyatı ile işlem görmeye devam ediyor. Piyasalarda altınının yeniden güvenli liman olarak görülmesi ve Koronavirüs salgının getirdiği belirsizlik ortamı nedeniyle altın fiyatları son dönemde yukarı yönlü sert bir seyir izlemişti.