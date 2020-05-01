Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu Eda Ece, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir çağrının ardından Sağlık Bakanlığı ünlü oyuncuya hızlı bir şekilde yanıt verdi. Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Eda Ece’nin sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığından yardım istemesinin üzerine Bakanlık bu çağrıya yanıt verdi.

Evine gelen yardımcısının epilepsi hastası oğlu için ilaç yardımı talebinde bulunan Eda Ece, Sağlık Bakanlığının hızlı bir şekilde yanıt vermesinin ardından teşekkürlerini de iletti. Koronavirüs salgını nedeniyle epilepsi ilacının bulunması konusunda zorluk yaşayan bir aile için yardımcı olan Eda Ece takdir topladı.

Eda Ece’den Sağlık Bakanlığına Mesaj

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile tanınan ve sevilen ünlü oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz gün resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. Paylaşımında, kendi evinde çalışan bir ablanın 11 yaşındaki çocuğunun epilepsi hastası olduğunu, ilacını almak için başvuru yaptığı ancak salgın nedeniyle yurt dışından bu ilacın gelmediği ve 55 gündür ilaç kullanamadığı ve bir süredir ilaçsız kaldığını belirtti.

Eda Ece tarafından yapılan bu paylaşımın ardından Sağlık Bakanlığı tarafından ünlü oyunca hızlı yanıt geldi. Sağlık Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden mesaja verdiği yanıtta ise hasta yakınlarına ulaşabilecekleri iletişim bilgilerini direkt mesaj ile göndermelerini istedi.

Teşekkür Mesajı Yayımladı

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrısının ardından Sağlık Bakanlığının son derece kısa bir süre içinde dönüş yapmasının ardından Eda Ece yeni bir paylaşım daha yaptı. Twitter hesabı üzerinden yaptığı ikinci paylaşımında, hızlı yanıt verdiği için Sağlık Bakanlığına teşekkür eden ünlü oyuncu, aynı zamanda mesajın birçok kişi tarafından paylaşılarak görülmesini sağladıkları için takipçilerine de teşekkür ettiler.

Mesajında ayrıca bir an önce sorunun çözüme kavuşmasını temenni ettiğini belirten ünlü oyuncu bu davranışı ile büyük beğeni aldı. Çekimlerine Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Yasak Elma dizisi ile gündeme gelen Eda Ece, bu kez yardım çağrısı ile dikkat çekti.