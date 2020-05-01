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ABD'de Karantina İsyanı! Silahlı Protestocular, Kongre Binasını Bastı!

ABD’de1 milyonun üzerine çıkan ve can kaybı sayısı 60 bini geçen ABD’de birçok kişi ise karantina kararlarını protesto ediyorlar.
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ABD'de Karantina İsyanı! Silahlı Protestocular, Kongre Binasını Bastı! Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünya genelinde yayılan ve 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgının yeni merkezi ABD oldu. Kısa süre içinde vaka sayısı 1 milyonun üzerine çıkan ve can kaybı sayısı 60 bini geçen ABD’de birçok kişi ise karantina kararlarını protesto ediyorlar.

ABD’nin Michigan eyaletinde yüzlerde silahlı protestocu, eyaletin kongre binasını basarak protesto düzenledirler. ABD bayrakları ve silahlarla çok sayıda kişinin kongre binasını basmasının ardından görüntüler dünya basınında geniş yankı buldu. ABD’de Koronavirüs salgınına karşı alınan karantina kararları birçok farklı eyalette protesto edilmeye devam ediyor.

15 Nisan’dan Beri En Kalabalık Protesto

Yeni tip Koronavirüs salgınından en fazla etkilene ve salgının adeta merkez üssü haline gelen ABD’de sular durulmuyor. Bir yandan salgınla mücadele eden ABD, diğer yandan karantina sürecini protesto eden göstericiler ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Koronavirüs kısıtlamasının kaldırılması için yüzleri maskeli Amerikan bayrakları taşıyan ve silahlı bir grup gösterici Michigan eyaletinin kongre binasını bastı.

Michigan eyaletinde 15 Nisan’dan beri düzenlenen en yoğun gösteri olduğuna dikkat çekiliyor. Protestocuların kongre binasına girdikleri sırada eyaletin valisi Gretchen Whitmer ise Koronavirüs salgının karşı alınan önlemlerin uzatılmasına yönelik bir toplantıda olduğu öğrenildi.

Göstericileri Karantina Toplantısının Yapıldığı Katı Basmaya Çalıştı

Michigan eyaletinde aralarında silahlı göstericilerin de bulunduğu kalabalık bir grup eyalet binasını bastı. Eyalet Valisi Whitmer’in Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının uzatılmasına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği sırada çok sayıda vatandaşın binayı basmasının ardından güvenlik güçleri göstericilerin toplantı katına ulaşmasına güçlükle engel oldular.

Sosyal mesafe kurallarına uymayan ve büyük bir bölümünün maske takmadığı görülen protestocular karantina kararlarını protesto etti. Bir Michigan kongresi senatörü ise kongre içinde silahlı protestocuların fotoğraflarını paylaşarak, bazı meslektaşlarının çelik yelek giydiğini ifade etti. İlerleyen saatlerde ise Kongrenin Cumhuriyetçi Senatörü tarafından salgına karşı alınan tedbir kararlarının uzatılmasını reddettiği öğrenildi. Diğer yandan protestolarda sadece 1 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

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