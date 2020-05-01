LGS Tarihi O Gün Belli Olacak! Bakan Selçuk Açıkladı...Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS tarihleri hakkında yeni bir bilgi paylaştı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye’de eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin ardından birçok merkezi sınav tarihinde de zorunlu olarak değişikliğe gidilmişti. Konuya ilişkin uzun süredir gündemde olan LGS’nin ertelenmesine ilişkin kararın ise Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada pazartesi günü yapılacak toplantıda belli olacağını bildirdi.

Pazartesi günü yapılacak toplantıya dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin uzun süredir merakla bekledikleri LGS sınav tarihlerinin de hafta başında yapılacak bu toplantı ile belli olacağını bildirdi.

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) Tarihleri Pazartesi Günü Belli Olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pazartesi günü yapılacak toplantıda LGS, YKS YÖK’ün bir meselesi olduğunu ve pazartesi akşamı konuya ilişkin açıklama yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığının kendi içinde karar verdiği bir süreç olmadığına dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran tarihini MEB’in kendi belirlediğini ancak artış görüş alışverişi sonrasında tarih konusuna karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Olağanüstü bir durum olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, Bilim Kurulu tavsiyeleri ve diğer sektörlerdeki duruma ilişkin genel bir değerlendirme ile yeni sınav tarihlerinin belirleneceği ifade edildi. Bakan Selçuk açıklamasında, pazartesi akşamı LGS tarihinin belli olacağının altını çizdi. Gözler pazartesi günü yapılacak toplantıya çevrildi.

Birçok Sınav Koronavirüs Nedeniyle Ertelendi

Türkiye’de yeni tip Koronavirüs salgının görülmeye başladığı ilk günden itibaren alınan tedbirler arasında merkezi sınavların ertelenmesi ve eğitim – öğretim faaliyetlerinin durdurulması sağlanmıştı. Özellikle MEB ve YÖK tarafından düzenlenen sınavlar hakkında milyonlarca öğrenci yeni sınav tarihlerini merak etmeye başladı.

Uzun süredir merak edilen LGS sınav tarihlerinin ertelenip ertelenmeyeceği konusu ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Bakan Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada LGS sınav tarihlerinin hafta başında pazartesi günü yapılacak toplantı sonrasında belirleneceğini ifade etti. Pazartesi akşamı LGS sınav tarihleri resmen belli olacak.