DSÖ: Çin İnceleme Talebimizi Reddediyor. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD’li birçok yetkili tarafından ortaya atılan iddialar Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan yen bir açıklama ile güçlendi. ABD’nin Koronavirüs salgını konusunda Çin ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO/DSÖ) için herhangi bir bilginin örtbas edilip edilmediğinin soruşturulması için istihbarat kurumlarına talimat vermesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü temsilcisinden önemli açıklamalar geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Çin Temsilcisi Dr. Gauden Galea tarafından yapılan yeni açıklamada, Çin’e yapılan inceleme taleplerinin reddedildiği bilgisi paylaşıldı. İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, 3 – 16 Ocak tarihleri arasında Çin tarafından Dünya Sağlık Örgütüne 41 vaka dışında yeni vaka bildirilmediği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütünün Talebini Çin Reddetti

ABD’nin Koronavirüs salgını nedeniyle Çin’i ve Dünya Sağlık Örgütünü suçlamasının ardından başlayan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Özellikle ABD tarafından istihbarat kurumlarının bu konunun ortaya çıkarılması için görevlendirilmesinin ardından DSÖ’den gelen açıklama dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü Çin Temsilcisi Dr. Gauden İngiliz haber kuruluşu SkyNews’e yaptığı açıklamasında, Çin’in inceleme taleplerini reddettiklerini bildirdi. Öte yandan şuan için Çin’in ulusal düzeyde bir inceleme başlattığını bildiklerini ifade eden Dr. Galea, DSÖ tarafından sağlık komisyonundan ve yetkililerden talepte bulunulduğu bilgisi verildi. Öte yandan incelemelere dahil edilmemesi hakkında Çin’in kayda değer herhangi bir gerekçe sunmadığının da altını çizdi.

Virüsün Ortaya Çıktığı İlk Anda Vaka Sayıları 41’de Kaldı

Dünya Sağlık Örgütü Çin Temsilcisi Dr. Galea tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken bir diğer detay ise 3 – 16 Ocak tarihleri arasında Çin’in 41 vaka dışında yeni vaka bilgisi vermediğini ifade etti. Virüsün ortaya çıktığı ilk zaman aralığında vaka sayılarının 41’de kaldığını belirten Dr. Gauden, bu zaman diliminde sadece 41 vaka olabileceğini düşünmediğini, vaka sayısının bu dönemde çok daha fazla olabileceğini ifade etti.

Çin’in bu soruları yanıtlaması gerektiğini ifade eden Dr. Gaela, özellikle ABD tarafından Çin ve Dünya Sağlık Örgütüne karşı Koronavirüs savaşı açmasının ardından bu yönde bir açıklamanın gelmesi dikkat çekti.