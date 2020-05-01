Gelinim Mutfakta 01 Mayıs Hafta Birincisi Kim Oldu? 01 Mayıs Gün Birincisi! Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yine nefes kesen yeni hafta mücadelesi ile ekrana geldi. Her hafta birbirinden yetenekli ve renkli gelinin yemekleri en iyi şekilde yaparak kaynanalardan en yüksek puanı almaya çalıştıkları yarışma programında bugün haftanın kazananı belli olacak. 01 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek hafta finali ile Gelinim Mutfakta’nın 27 Nisan – 01 Mayıs haftası kazanan yarışmacısı açıklanacak.

Hafta finalinde en yüksek puanı toplamayı başaran yarışmacı haftanın birincisi olarak beş altın bileziğin sahibi olurken, günün birincisi ise yine bir çeyrek altını alacak. Gelinim Mutfakta 01 Mayıs Cuma günün birincisi ve haftanın kazananı bugün ekrana gelecek yeni bölümünde belli olacak.

Gelinim Mutfakta 30 Nisan Perşembe Günün Birincisi Kim Olmuştu?

30 Nisan Perşembe günü ekrana gelen son bölümünde ise günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan isim Neslihan Hanım olmuştu. Toplamda kaynanalardan aldığı 15 puanla 30 Nisan Perşembe gününün birincisi olan Neslihan Hanım, final günü içinde önemli bir avantaj yakaladı.

Hafta boyunca günün menüsünü en iyi şekilde yapmaya çalışan ve en yüksek puanı alarak birincilik ödülünü almaya çalışan gelinler arasında ise kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Hafta finalinde birinci olan isim beş altın bileziğin sahibi olurken, haftanın en düşük puanını alan isim ise yarışmadan eleniyor.

Gelinim Mutfakta 27 Nisan – 01 Mayıs Hafta Birincisi Belli Oluyor

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün 13.15’te Fatih Ürek’in renkli sunumlarıyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümünde haftanın kazanan ismi belli olacak. Her hafta gelinler arasında yaşanan kıyasıya mücadeleler ve tartışmalar ise gündem olmaya devam ediyor.

01 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek yeni bölümünde haftanın birincisi, günün kazananı ve bu haftanın elenen isminin kim olduğu belli olacak. Gelinim Mutfakta yeni bölümlerini hafta içi her gün Kanal D ekranlarından takip ederek yarışma heyecanına ortak olabilirsiniz. Gelinim Mutfakta hafta finali bugün ekrana gelecek.