Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:52 TSİ- Magazin G: Bugün 15:57 TSİ

Gelinim Mutfakta 01 Mayıs Hafta Birincisi Kim Oldu? 01 Mayıs Gün Birincisi!

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün 13.15’te Fatih Ürek’in renkli sunumlarıyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümünde haftanın kazanan ismi belli olacak.

Video için play'e tıklayın

Gelinim Mutfakta 01 Mayıs Hafta Birincisi Kim Oldu? 01 Mayıs Gün Birincisi! Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yine nefes kesen yeni hafta mücadelesi ile ekrana geldi. Her hafta birbirinden yetenekli ve renkli gelinin yemekleri en iyi şekilde yaparak kaynanalardan en yüksek puanı almaya çalıştıkları yarışma programında bugün haftanın kazananı belli olacak. 01 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek hafta finali ile Gelinim Mutfakta’nın 27 Nisan – 01 Mayıs haftası kazanan yarışmacısı açıklanacak.

Hafta finalinde en yüksek puanı toplamayı başaran yarışmacı haftanın birincisi olarak beş altın bileziğin sahibi olurken, günün birincisi ise yine bir çeyrek altını alacak. Gelinim Mutfakta 01 Mayıs Cuma günün birincisi ve haftanın kazananı bugün ekrana gelecek yeni bölümünde belli olacak.

Gelinim Mutfakta 30 Nisan Perşembe Günün Birincisi Kim Olmuştu?

30 Nisan Perşembe günü ekrana gelen son bölümünde ise günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan isim Neslihan Hanım olmuştu. Toplamda kaynanalardan aldığı 15 puanla 30 Nisan Perşembe gününün birincisi olan Neslihan Hanım, final günü içinde önemli bir avantaj yakaladı.

Hafta boyunca günün menüsünü en iyi şekilde yapmaya çalışan ve en yüksek puanı alarak birincilik ödülünü almaya çalışan gelinler arasında ise kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Hafta finalinde birinci olan isim beş altın bileziğin sahibi olurken, haftanın en düşük puanını alan isim ise yarışmadan eleniyor. 

Gelinim Mutfakta 27 Nisan – 01 Mayıs Hafta Birincisi Belli Oluyor

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün 13.15’te Fatih Ürek’in renkli sunumlarıyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümünde haftanın kazanan ismi belli olacak. Her hafta gelinler arasında yaşanan kıyasıya mücadeleler ve tartışmalar ise gündem olmaya devam ediyor.

01 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek yeni bölümünde haftanın birincisi, günün kazananı ve bu haftanın elenen isminin kim olduğu belli olacak. Gelinim Mutfakta yeni bölümlerini hafta içi her gün Kanal D ekranlarından takip ederek yarışma heyecanına ortak olabilirsiniz. Gelinim Mutfakta hafta finali bugün ekrana gelecek. 

Bugün 15:52 TSİ Ankara- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Konserler Devam Ediyor! mask
Konserler Devam Ediyor!
Mart Ayı Magazin ve Sanat Dünyası Reytingleri Açıklandı! mask
Mart Ayı Magazin ve Sanat Dünyası Reytingleri Açıklandı!
Kadir Doğulu'nun Doğum Günü Çocuklara Umut Oldu mask
Kadir Doğulu'nun Doğum Günü Çocuklara Umut Oldu
Müzik camiasının en popüler isimleri belli oldu! mask
Müzik camiasının en popüler isimleri belli oldu!
Magazin Camiası aşk haberleriyle dolu bir ayı geride bıraktı! mask
Magazin Camiası aşk haberleriyle dolu bir ayı geride bıraktı!
Miray Akovalıgil Ankaralı Sevenleriyle Bir Araya Geldi mask
Miray Akovalıgil Ankaralı Sevenleriyle Bir Araya Geldi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
"Ata tohumları" Ankara Polatlı'da toprakla buluştu mask
"Ata tohumları" Ankara Polatlı'da toprakla buluştu
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin” mask
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin”

GALERİ

Yunanistan’da 1 Mayıs şarkılarla kutladı mask
Yunanistan’da 1 Mayıs şarkılarla kutladı
Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor mask
Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor
HDP, CHP ve TİP’den Taksim’e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş mask
HDP, CHP ve TİP’den Taksim’e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş
Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı anlattı mask
Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı anlattı
Ankara'da Üç günlük kısıtlama başladı mask
Ankara'da Üç günlük kısıtlama başladı
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü mask
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL