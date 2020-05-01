Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir! Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Aralık 2019 tarihinden itibaren kısa sürede küresel bir salgın haline gelen ve 3 milyondan fazla kişide görülerek, 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgının ardından yeni bir tehlike daha ortaya çıktı. Uzmanlar tarafından yapılan son uyarılara göre, dünya genelinde etkilerini her geçen gün artıran yeni tip Koronavirüs salgınından sonra bu kez kanser alarmı verildi.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İngiltere’de Covid – 19 nedeniyle aksayan sağlık hizmetleri yeni tehlikelerin doğmasına neden oldu. Ülke geneline yaklaşık 18 bin kanser hastasının hayatını kaybedebileceği ifade ediliyor. Sağlık hizmetlerinin büyük bölümü Covid – 19 nedeniyle askıya alınmasının ardından ülkede yeni tehlikeler ortaya çıktı.

İngiltere Koronavirüs Salgının Ardından Kanser Alarmı Verdi

Kısa sürede küresel bir salgın haline gelen ve Avrupa başta olmak dünya genelinde ölümcül etkiler yaratan yeni tip Koronavirüs salgının en fazla görüldüğü ve hayatı olumsuz etkilediği ülkelerin başında İngiltere yer alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sisteminde çöküş yaşayan ve uyguladığı sağlık politikaları ile birçok vatandaşını ölüme terk eden İngiltere’de bu kez kanser hastaları büyük bir risk grubu altına girdi. Koronavirüs sonrasında bu kez kanser alarmı veren İngilizler, ülkede teşhis edilen yeni 6 bin 270 kanser vakasının olduğunu duyurdu. Öte yandan 12 ay içinde bu hastaların hayatını kaybedebileceği ve ülke geneli bu sayının 17 bin 915’e ulaşabileceği ifade ediliyor.

İngiltere’de Koronavirüs Kaynaklı Ölümler 26 Bini Geçti

ABD’nin ardından Avrupa’da İspanya ve İtalya’nın ardından Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan İngiltere zor anlar yaşıyor. Toplamda 26 bin 771 ölüm oranı ile dünya genelinde salgının etkilerinin en çok görüldüğü ülkeler arasında yer alan İngiltere’de ortaya çıkan yeni riskler ise herkesi tedirgin etti.

Uzmanlara göre ülkede kanserli kişilerin Covid – 19’a yakalanması sonucu azımsanamayacak sayılarda ölümlerin gerçekleştiği ifade edildi. Ülke geneli tedavilerin aksaması nedeniyle 17 bin 915 kişinin hayatını kaybedeceği ifade ediliyor.