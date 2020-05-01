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Ulaştırma Bakanı Duyurdu 21 Aralık'ta Açılacak

Kuzey Marmara Otoyolu Son Kısmı 21 Aralık’ta Tamamlanacak. Tırlar ve Kamyonlar Şehir İçi Trafiğe Girmeden Transit Geçiş Sağlayacak.
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Ulaştırma Bakanı Duyurdu 21 Aralık'ta Açılacak. Ulaştırma ve Altyapı bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile uzun süredir beklenen bir haberi verdi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimin de tamamlanmasının ardından 21 Aralık tarihinde otoyolun açılacağını ifade etti. 400 kilometrelik uzunluğa sahip otoyol ile Asya be Avrupa’yı birbirine bağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesiminin Aralık sonlarında doğru tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolunun 6’ıncı kısmı olan Akyazı ilçesindeki şantiyesinde detaylar paylaşıldı. Yapılan çalışmalardaki son durumu yerinden inceleyen Bakan Karaismailoğlu, inşaat alanını gezerek bilgi aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Son Kısmı 21 Aralık’ta Tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzun süredir yapımı devam eden 400 kilometrelik yolun son kısmının 21 Aralık tarihinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Yolun 6’ıncı kısmı olan Akyazı ilçesindeki şantiye alanında yerinde incelemelerde bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu burada önemli detayları paylaştı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan, TEM Otoyolu ile birleştiği noktada olduklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, toplam uzunluğu 400 kilometre ve 6 kesimden oluştuğunu ifade etti. Kınalı – Yassiören – Odayeri ve Odayeri’nden Pendik Kurtköy’e kadar 135 kilometre, Mahmutbey Kavşağından Pendik’e kadar, Pendik’ten Gebze Liman Kavşağı ve yine buradan İzmit Kavşağı’na kara 5’inci kesim olduğunu ifade etti. İzmit Kavşağından Akyazı ise 6’ıncı ve son kısım olarak dikkat çekiyor. Akyazı ile TEM’in buluştuğu 73 kilometrelik son kısım ise yakın zamanda tamamlanacak.

Tırlar ve Kamyonlar Şehir İçi Trafiğe Girmeden Transit Geçiş Sağlayacak

Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından Kuzey Marmara Otoyolu hakkında gelinen son nokta ve projenin mahiyeti hakkında önemli değerlendirmeler yapıldı. Çalışmaları yerinde takip eden Bakan Adil Karaismailoğlu, 21 Aralık’ta son kısmın tamamlanarak açılışın yapılmasını planladıklarını duyurdu. Diğer yandan 400 kilometrelik yolun Asya ve Avrupa’yı bağlayacağını, tırların ve kamyonların şehir içi trafiğe girmek zorunda kalmadan güvenli ve yüksek standartlarla insanları etkilemeden Kuzey Marmara Otoyolu ile transit bir şekilde geçiş yapacağı ifade edildi. Otoyol çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Bugün 16:30 TSİ Ankara- Ekonomi

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