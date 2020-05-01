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“Son 24 saatte korona virüsten 84 can kaybı, 2 bin 188 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 188 yeni vaka görüldüğünü ve 4 bin 922 hastanın iyileştiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 1 Mayıs 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 84 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 258 oldu. Bugün toplam 41 bin 431 test yapılırken 2 bin 188 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 122 bin 392 oldu. Bugünkü 4 bin 922 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 53 bin 808’a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 818, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 480 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının yüzde 45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir” ifadelerine yer verdi.

Bugün 19:35 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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