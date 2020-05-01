Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 20:39 TSİ- Asayiş G: Bugün 20:45 TSİ

Trafikte müstehcen harekete gözaltı

Bursa’da arka camında çıplak kadın posteri ve sileceğinde iç çamaşırı takılı şekilde trafikte seyreden aracın sosyal medyada paylaşmasının ardından harekete geçen polis sürücüyü gözaltına aldı.
mask

Bursa’da geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, 07 GİE 53 plakalı araç sürücüsü R.M.O. aracının arka camına çıplak kadın afişi yapıştırıp sileceğine iç çamaşırı astı. Bu şekilde Bursa- Ankara yolu Ankara istikametinde ilerleyen aracın arkasından gelen bir başka araçtaki vatandaşlar cep telefonu kamerası ile çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşınca video kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri plakasından tespit ettikleri araç sürücünün Gürsu’da oturduğunu belirleyerek evine gidip gözaltına aldı. Emniyete götürülen sürücü R.M.O. ifadesinde pişman olduğunu belirterek, “Bursa’da bir reklamcıdan göğüs kısmı açık olan diğer tarafları kapalı olan bir kadın afişi aldım. Bu afişi aracımın arka kısmına yapıştırdım. Aracımın sileceklerine de sütyen taktım. Sütyen ile kadının göğüs kısımlarını kapattım. Aracımla yaklaşık 30 dakika silecekleri açıp, kapatarak Otosansit’ten Kestel Kavşağı’na kadar gezdim. Tekrar Otosansit’e gittim. Burada afişi söktüm ve çöpe attım. Ben bunu macera olsun diye yaptım. Bu görüntüleri çekip, paylaşmadım. Kimin çektiğini bilmiyorum, pişmanım" dediği öğrenildi.

R.M.O.’ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/3 maddesinde yer alan ’araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak’ suçundan 132 lira para cezası kesildi. R.M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 20:39 TSİ İHA Bursa- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yunan sahil güvenlik botları insan haklarını bir kez daha çiğnedi mask
Yunan sahil güvenlik botları insan haklarını bir kez daha çiğnedi
Ankara'da izinsiz 1 Mayıs eylemi nedeniyle 7 gözaltı mask
Ankara'da izinsiz 1 Mayıs eylemi nedeniyle 7 gözaltı
İki gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü mask
İki gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Ankara'da ve ülke genelinde denetim mask
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Ankara'da ve ülke genelinde denetim
Kuzey Irak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi mask
Kuzey Irak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Jandarma Genel Komutanlığı: “Kars’ta 7 terörist etkisiz hale getirildi” mask
Jandarma Genel Komutanlığı: “Kars’ta 7 terörist etkisiz hale getirildi”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt mask
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı mask
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı

GALERİ

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi mask
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi
Almanya’da cuma namazı sokakta kılındı mask
Almanya’da cuma namazı sokakta kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü
İstanbul Boğazı’ndan geçen tarihi gemi “Kruzenshtern” havadan görüntülendi mask
İstanbul Boğazı’ndan geçen tarihi gemi “Kruzenshtern” havadan görüntülendi
DİSK Başkanı ile polis müdürü arasındaki diyaloglar kamerada mask
DİSK Başkanı ile polis müdürü arasındaki diyaloglar kamerada
Avcılar’da davulcuların soyadları şaşırttı mask
Avcılar’da davulcuların soyadları şaşırttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL