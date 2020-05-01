Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 23:16 TSİ- Belediyeler G: Bugün 23:17 TSİ

Bakan Kurum: “İmrahor Vadisi Ankara'mıza nefes aldıracak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara’nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak İmrahor Vadisi Başkentimize nefes aldıracak” dedi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da yapımı devam eden İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. S

osyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, “Her ilimize en az 1 millet bahçesi yapma hedefi ile başlattığımız çalışmalarımız kapsamında, yılsonuna kadar yapımını tamamlamayı planladığımız İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemizin çalışmalarını yerinde inceledik.

İmrahor aynı zamanda Ankaramızın ekolojik koridoru olacak. İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemiz, içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, millet kıraathanesi ve bir de tarım müzesinin bulunduğu çok geniş bir alanı kapsayacak. Ankara’nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak İmrahor Vadisi Başkentimize nefes aldıracak” dedi.

Bugün 23:16 TSİ İHA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
"Ata tohumları" Ankara Polatlı'da toprakla buluştu mask
"Ata tohumları" Ankara Polatlı'da toprakla buluştu
Ankara Mamak Belediyesi'nden 677 personel, 78 araçla dezenfekte mask
Ankara Mamak Belediyesi'nden 677 personel, 78 araçla dezenfekte
Sincan Belediyesi tiyatroyu dijital ortama taşıdı mask
Sincan Belediyesi tiyatroyu dijital ortama taşıdı
Çankaya'dan ramazan kolisi mask
Çankaya'dan ramazan kolisi
Keçiören Belediyesi'nden Türk Dünyası ve Gül Meydanı projesi mask
Keçiören Belediyesi'nden Türk Dünyası ve Gül Meydanı projesi
Koronavirüs sonrası portakal satışı rekor kırdı mask
Koronavirüs sonrası portakal satışı rekor kırdı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı mask
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt mask
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt

GALERİ

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi mask
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi
Almanya’da cuma namazı sokakta kılındı mask
Almanya’da cuma namazı sokakta kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü
İstanbul Boğazı’ndan geçen tarihi gemi “Kruzenshtern” havadan görüntülendi mask
İstanbul Boğazı’ndan geçen tarihi gemi “Kruzenshtern” havadan görüntülendi
DİSK Başkanı ile polis müdürü arasındaki diyaloglar kamerada mask
DİSK Başkanı ile polis müdürü arasındaki diyaloglar kamerada
Avcılar’da davulcuların soyadları şaşırttı mask
Avcılar’da davulcuların soyadları şaşırttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL