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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hizmeti Ülke Sınırlarını Aştı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgını nedeniyle kaygı, stres, endişe ve korku duyan vatandaşlara yönelik başlattığı “Psikolojik Destek Hattı” hizmeti yoğun ilgi görüyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgını nedeniyle kaygı, stres, endişe ve korku duyan vatandaşlara yönelik başlattığı “Psikolojik Destek Hattı” hizmeti yoğun ilgi görüyor. Sadece Başkent’ten değil diğer illerden hatta yurt dışından da “0312 666 60 06” numaralı telefonu 08.30-24.00 saatleri arasında arayan vatandaşlar, psikologlardan ücretsiz psikolojik destek alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla 11 Mart’ta kurulan Kriz Masası çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kriz Masası bünyesinde Nisan ayından itibaren hizmet vermeye başlayan “Psikolojik Destek Hattı” ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların ruh ve beden sağlığını korumak amacıyla kurulan Psikolojik Destek Hattı, 08.30-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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Hafta sonları da dahil Psikolojik Destek Hattına “0312 666 60 06” numaralı telefondan ulaşan vatandaşlar, 3 vardiya ile 7 gün boyunca hizmet veren 30 psikologla 25 dakika ile 1 saat aralığında görüşebiliyor.

Ankara başta olmak üzere Burdur, Kırıkkale, Zonguldak, Kayseri, Çankırı, Bolu, Bursa, Antalya, İzmir, İstanbul, Afyon, Sivas, Sakarya, Kahramanmaraş, Sinop, Kocaeli ve Samsun’un da aralarında bulunduğu 25 ilden bugüne kadar bin 600 vatandaş arayarak psikolojik destek alırken, Almanya’dan da yoğun talep geliyor.

Toplum sağlığını korumak amacıyla kurulan ücretsiz Psikolojik Destek Hattının ülke sınırlarını aştığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı  Mustafa Ünsal, şu bilgileri verdi:

“Alanında uzman psikolog arkadaşlarımız, vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla destek vermeyi sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Psikolojik Destek Hattının çok önemli bir görevi yerine getirdiğini düşünüyoruz. Koronavirüs ile mücadele süreci devam ettiği müddetçe hizmet vermeye devam edeceğiz.”

 PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadelesinde psikolojik desteğin önemine dikkat çekerek sürecin psikolojik etkilerini de en aza indirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinde Uzman Psikolog olarak görev yapan Nuray Kayaoğlu, daha çok kaygı bozukluğu ve panik atak sorunlarına yönelik şikayetler aldıklarını vurgulayarak, “İnsanların ruh ve beden sağlığı bütünlüğünü korumak amacıyla hizmet vermeyi sürdürüyoruz” dedi. Uzman Psikolojik Danışman Melike Uslu Taş ise, “Yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Günde ortalama 60 kişi ile görüşme yapıyoruz. İnsanlar bu süreçte psikolojik desteğin önemini fark ettiler. Süreç bitene kadar hizmetimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Psikolojik Destek Hattının destek verdiği temel konular şöyle:

-Kaygı bozukluğu,

- Covid-19 teşhisi tespit edilmiş kişiler ve yakınları,

Hastalığa yakalanma ve yakınlarını kaybetme korkusu yaşayanlar,

-Dikkat problemi ve sınavlara hazırlanan gençlerin kaygı problemlerine karşı,

-20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların evden çıkamamalarına yönelik yaşadıkları kaygılar,

-Aile içi iletişim sorunları,

-Çocuk ve ebeveyn danışmanlığı,

-Maddi kaygılar.
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