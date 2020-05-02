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Keçiören Belediyesi kendi üretiyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çevre dostu gübre üretiyoruz.”

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kompost makinesiyle ürettiğimiz aylık 400 ila 800 kilogram arasındaki organik gübremizi ilçemizdeki park ve bahçelerde kullanıyoruz. Laboratuvar ortamındaki testlerde birinci sınıf kalite ölçümlerine sahip olan gübrelerimiz aynı zamanda çevre dostu bir özelliğe sahip.” dedi.

Keçiören Belediyesi, ilçede kurulan 43 semt pazarından toplanan sebze ve meyve atıklarını gübre üretim merkezindeki kompost makinesiyle çevre dostu güre haline getiriyor. Burada üretilen gübreleri Keçiören’in dört bir yandaki park ve bahçelerde kullanıyor.

“ÇEVREYE KARŞI DUYARLILIK, SORUMLULUK GEREKTİRİR”

Başkan Turgut Altınok, “Sıfır Atık Projesi” projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen kompost ünitesinde aylık 400 ila 800 kilogram arasında birinci sınıf organik gübre üretildiğini belirtirken, üretim fazlası gübrelerin de depolanarak daha sonra kullanıldığını söyledi.

Bu çalışmayla birlikte belediye hizmetlerinde kullanılan gübre giderlerinin de azaldığı kaydeden Altınok, “Çevreye karşı duyarlılık sorumluluk gerektirir. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.” dedi.
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