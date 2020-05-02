Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:10 TSİ- Siyaset G: Bugün 12:21 TSİ

İçişleri Bakanlığı o köşe yazısını yalanladı

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, “Bugün bir köşe yazısında geçen ‘Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz’ cümlesi sayın bakanımıza ait değildir. Yazar ile telefonda yapılan sohbette bu ifadenin bazı uzmanların değerlendirmeleri olduğunun altı ısrarla çizilmiş ve bu sohbetin bir demeç olmaması vurgulanmıştır” denildi.
mask

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, yazılı bir açıklama yaparak bugün bir köşe yazısında geçen “Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz“ ifadesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ait olmadığını bildirdi. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bir köşe yazısında geçen “Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz“ cümlesi sayın bakanımıza ait değildir. Sayın yazar ile telefonda yapılan sohbette bu ifadenin bazı uzmanların değerlendirmeleri olduğunun altı ısrarla çizilmiş ve bu sohbetin bir demeç olmaması vurgulanmıştır. Pandemi ile mücadelede rehavetten uzak durulmasının sürekli ifade edildiği bu hassas dönemde, böyle bir söylem ve yaklaşım, Bakanımız tarafından asla kabul edilmemektir.”

Bugün 12:10 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bakan Soylu’dan Barış Mançolu 1 Mayıs mesajı mask
Bakan Soylu’dan Barış Mançolu 1 Mayıs mesajı
Bakan Karaismailoğlu, Rusya Ulaştırma Bakanı Dietrich ile görüştü mask
Bakan Karaismailoğlu, Rusya Ulaştırma Bakanı Dietrich ile görüştü
Bakan Selçuk: "Türkiye’de kimse kimsesiz değildir" mask
Bakan Selçuk: "Türkiye’de kimse kimsesiz değildir"
Bakan Pakdemirli, Kuzey Yarım Küre’nin ilk kiraz hasadına katıldı mask
Bakan Pakdemirli, Kuzey Yarım Küre’nin ilk kiraz hasadına katıldı
"Amerikalılar ve Türkler Covid-19’u birlikte çaba göstererek yenecek" mask
"Amerikalılar ve Türkler Covid-19’u birlikte çaba göstererek yenecek"
Bakan Pakdemirli kiraz üreticileri ile telekonferansta görüştü mask
Bakan Pakdemirli kiraz üreticileri ile telekonferansta görüştü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı mask
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt mask
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt

GALERİ

Süleymaniye Camisi’nde gün batımı hayran bıraktı mask
Süleymaniye Camisi’nde gün batımı hayran bıraktı
10 yıl önce bugün neler oldu - 2 Mayıs 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu - 2 Mayıs 2020
Sakin kent şimdi daha da sakin mask
Sakin kent şimdi daha da sakin
Terörden temizlenen dağlara Mehmetçik’ten devasa "Ay yıldız" mask
Terörden temizlenen dağlara Mehmetçik’ten devasa "Ay yıldız"
Almanya’da cuma namazı sokakta kılındı mask
Almanya’da cuma namazı sokakta kılındı
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi mask
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL