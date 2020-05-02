Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:09 TSİ- Belediyeler G: Bugün 12:12 TSİ

Virüsün etkileri destekle düzeliyor

Yenimahalle Belediyesi, virüs nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan vatandaşlar için “Psikolojik Destek Hattı” oluşturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen Koronavirüs salgını nedeniyle temizlik, ilaçlama ve sosyal yardım projeleri ile adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, virüs nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan vatandaşlar için “ Psikolojik Destek Hattı” oluşturdu.

İlçe genelinde virüsün görüldüğü ilk günden bu yana tüm birimleriyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, Koronavirüs salgınından etkilenen ve evlerinden çıkamayarak, psikolojik destek ihtiyacı hisseden ilçe sakinlerini yalnız bırakmıyor.

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde çalışan alanında uzman 2 psikolog ve 1 sosyolog; çocuk, genç, yaşlı ayrımı yapılmaksızın her yaş ve meslek grubundan vatandaşa, hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında psikolojik destek hizmeti veriyor.

Koronavirüs salgınının psikolojik etkilerini azaltmak amacıyla kolları sıvayan Yenimahalle Belediyesi’nin “Psikolojik Destek Hattı”ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 332 08 71 ve 335 22 96 numaralı telefondan psikolojik yardım alabiliyor.

Yaşar, “Her zaman vatandaşın yanındayız”

Yenimahalle genelinde Koronavirüs salgınının vatandaşa olan etkisini azaltmak için her türlü çalışmanın yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizi her yönüyle etkileyen bu virüse karşı belediye olarak tüm birimlerimizle teyakkuza geçmiş durumdayız. Koronavirüs nedeniyle günlerdir evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın bazıları psikolojik olarak zor günler yaşıyor. Psikolojik destek hattı ile kaygı ve panik hali yaşayan vatandaşımıza destek olacağız. Evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan birçok vatandaşımız var. Onları bu zor gününde yalnız bırakmayacağız, tüm imkanlarımızla Yenimahalle sakinlerinin yanında olacağız.” şeklinde konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya’da zor gün dayanışması mask
Çankaya’da zor gün dayanışması
Keçiören Belediyesi kendi üretiyor mask
Keçiören Belediyesi kendi üretiyor
Büyükşehir'in tasarruf uygulamaları hız kesmeden devam ediyor mask
Büyükşehir'in tasarruf uygulamaları hız kesmeden devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hizmeti Ülke Sınırlarını Aştı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hizmeti Ülke Sınırlarını Aştı
Mamak Belediyesi Yasağı Fırsata Dönüştürdü mask
Mamak Belediyesi Yasağı Fırsata Dönüştürdü
120 bin eve dağıtıma başlandı mask
120 bin eve dağıtıma başlandı
Sincan Belediyesi tiyatroyu dijital ortama taşıdı mask
Sincan Belediyesi tiyatroyu dijital ortama taşıdı
Çankaya'dan ramazan kolisi mask
Çankaya'dan ramazan kolisi
Koronavirüs sonrası portakal satışı rekor kırdı mask
Koronavirüs sonrası portakal satışı rekor kırdı
Gölbaşı Belediyesi'nde 1 Mayıs coşkusu mask
Gölbaşı Belediyesi'nde 1 Mayıs coşkusu

Bugün 12:09 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara Sincan'da 110 Haneye Sıcak Yemek Yardımı mask
Ankara Sincan'da 110 Haneye Sıcak Yemek Yardımı
"Ata tohumları" Ankara Polatlı'da toprakla buluştu mask
"Ata tohumları" Ankara Polatlı'da toprakla buluştu
Oruç tutanlara bağışıklığı güçlendiren altın tüyolar mask
Oruç tutanlara bağışıklığı güçlendiren altın tüyolar
Ankara Mamak Belediyesi'nden 677 personel, 78 araçla dezenfekte mask
Ankara Mamak Belediyesi'nden 677 personel, 78 araçla dezenfekte
Sincan Belediyesi tiyatroyu dijital ortama taşıdı mask
Sincan Belediyesi tiyatroyu dijital ortama taşıdı
Çankaya'dan ramazan kolisi mask
Çankaya'dan ramazan kolisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı mask
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt mask
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt

GALERİ

Sakin kent şimdi daha da sakin mask
Sakin kent şimdi daha da sakin
Terörden temizlenen dağlara Mehmetçik’ten devasa "Ay yıldız" mask
Terörden temizlenen dağlara Mehmetçik’ten devasa "Ay yıldız"
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi mask
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi
Almanya’da cuma namazı sokakta kılındı mask
Almanya’da cuma namazı sokakta kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü
İstanbul Boğazı’ndan geçen tarihi gemi “Kruzenshtern” havadan görüntülendi mask
İstanbul Boğazı’ndan geçen tarihi gemi “Kruzenshtern” havadan görüntülendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL