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Bugün 12:30 TSİ- Ekonomi

Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze yemek gerekiyor

Gıda Aydınlatma Platformu’nun yaptığı araştırmaya göre, dünyadaki ölümlerin yarıya yakını beslenme hatalarından kaynaklanıyor.
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Gıda Aydınlatma Platformu (GAP), 195 ülkenin beslenme alışkanlıklarının incelendiği bir araştırmadan yola çıkarak, bu hataların önüne geçmenin basit davranış değişiklileri ile mümkün olabileceğini belirtti. Platformdan yapılan yazılı açıklamada; özellikle izolasyon günlerinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için antioksidanlardan zengin gıdaların ve içeceklerin tüketimine özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizildi.

GÜNDE EN AZ 5 PORSİYON MEYVE VE SEBZE YEMEK GEREKİYOR

Açıklamaya göre, meyve sebze tüketiminin; sağlıklı yaşamla birlikte yeterli ve dengeli beslenmenin önemi tartışma götürmez bir gerçek. Bu nedenle tüm bilimsel kaynaklar, beslenme uzmanları ve sağlık çalışanları günde en az 5 porsiyon (toplam 400 gram) sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor. Ancak Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017 sonuçları da ülkemizde bireylerin yalnızca yarısının her gün meyve ve/veya sebze tükettiğini bildiriyor.

GAP’ın açıklamasında, COVID 19 nedeniyle izolasyon günlerinde ev koşullarında meyvenin uzun süre muhafazasının zorlaştığına dikkat çekilerek; tüketicilerin, rahatlıkla ve güvenle yüzde 100 meyve sularını tercih edebileceklerini ifade edildi.

MEYVE SUYUNA HAKSIZLIK EDİLİYOR

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: ’’Ne yazık ki, yüzde 100 meyve sularının ilave şeker içerdiği gibi yanlış bir algıya sahibiz. Oysa ki marketlerde rahatlıkla bulabileceğimiz yüzde 100 meyve suları meyveye eşdeğer besin öğeleri ile hem ekonomik hem de hijyenik bir seçenek. 7’den 70’e toplumun tüm bireyleri yüzde 100 meyve suyunu kişisel ihtiyacı kadar tüketerek hem sağlıklarını koruyabilir hem de bağışıklık sistemini güçlendirebilir’’.

GÜNDE BİR BARDAK YÜZDE 100 MEYVE SUYUNUN FAYDALARI

Açıklamaya göre, bilimsel çalışmalar meyve suyunun hastalıkların önlenmesi için hayati önem taşıyan besin öğelerini içerdiğini göstermektedir. Bunların başında da C vitamini, karotenoidler ve polifenoller gibi besin bileşenleri gelmektedir. O nedenle yüzde 100 meyve suları günlük vitamin mineral ihtiyacınızı karşılamanız için en iyi alternatiftir. Yüzde 100 meyve suyu ilave şeker içermez. O nedenle miktarını abartmamak koşulu ile şişmanlatıcı bir etkiye sahip değildir. Tıpkı meyveler gibi rahatlıkla tüketilebilir. Bilimsel kanıtlar, yüzde 100 meyve suyunun vücutta antioksidan seviyelerini iyileştirdiğini gösteriyor. Örneğin, 3 hafta boyunca günde 3 kez portakal suyu tüketilmesi kanda, C vitamini, folat, karotenoid ve flavanon seviyelerini ciddi düzeyde artırıyor.

Bugün 12:30 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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