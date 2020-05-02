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İstanbul’da çok sayıda tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Muratbey Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda yabancı plakalı bir tırda 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum ele geçirildi.
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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Bakanlığın kullanımında bulunan bilgi sistemleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu Muratbey Gümrük Sahasında bulunan bir tır mercek altına alındı. İnceleme neticesinde plastik ev ve mutfak eşyası taşıdığı beyan edilen yabancı plakalı tır riskli olarak değerlendirildi. X-ray tarama cihazına sevk edilen ve tarama neticesinde şüpheli yoğunluğa rastlanan tırın aranmasına karar verilerek arama hangarına alındı.

Aracın dorsesi açıldığında araçta beyan edilen plastik ev ve mutfak eşyasının hiç bulunmadığı görüldü. Bu eşyanın yerine araçta, yurt dışına çıkarılması Sağlık Bakanlığının ön iznine bağlı olan ancak beyan edilmediği gibi firmaca herhangi bir izin belgesi sunulmayan çok sayıca tıbbi koruyucu ekipman bulunduğu anlaşıldı.

Yapılan sayımda, izinsiz belgesiz beyan edilmeksizin yasalara aykırı olarak yurt dışına çıkarılmak istenen toplam; 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum bulunduğu tespit edildi. Araçta ayrıca, yine beyan edilmeyen 190 çift ayakkabı, 81 adet çanta ve 6 bin 195 adet muhtelif tekstil cinsi eşya da olduğu saptandı.

Gümrüklenmiş değeri 1 milyon 170 bin Türk lirası olan beyan harici eşyaya, bu eşyanın taşınmasında kullanılan araca el konulurken, konuya ilişkin yürütülen adli soruşturmaya devam ediliyor.

Bugün 12:30 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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