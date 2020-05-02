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Denizin rengi değişti kızıla büründü

Balık yumurtaları sebebiyle kızıla bürünen Silivri Sahili ilginç görüntüler oluşturdu.
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Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Silivri’nin Gümüşyaka Mahallesi sahilinde balık yumurtaları nedeniyle denizin kızıl renge dönüşmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Doğa olayı olduğu bilinen denizdeki kırmızılığı gören bazı vatandaşlar denizdeki kızıl rengin kirlilikten olduğunu düşünürken, Silivri Sahili’nin bazı yerlerinde de görülen renk değişiminin ’red tide’ (kırmızı gelgit) olayı olduğu belirtildi.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, "Her yıl Nisan sonları ve Mayıs ayının başlarında denizde gördüğümüz normal doğadaki mevsimsel bir durumdur.

Alg patlaması dediğimiz planktonların denizde oksijen çoğalmasıyla gel-git olayından ötürü genelde körfezlerde ve kıyı sularımızda görülür. Yaklaşık bir ay kadar sürer. Gel-git olaylarında ve denizin kendisine gelmesiyle oluşur. Endişe verici bir durum yoktur. Doğal, mevsimsel bir durumdur" dedi.

Bugün 14:39 TSİ İHA İstanbul- Çevre

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