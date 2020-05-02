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METİ Timleri Irak kuzeyinde 5 EYP imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerinin, Hakurk’ta 5’er kilogramlık kapların içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı ve seri bağlı 5 EYP’yi tespit ederek imha ettiğini duyurdu.