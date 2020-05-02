METİ Timleri Irak kuzeyinde 5 EYP imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk’ta 5’er kilogramlık kapların içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı ve seri bağlı 5 EYP’yi tespit ederek imha etti” bilgisini verdi.
Paylaşımda ayrıca, söz konusu imhaya ilişkin görüntülere de yer verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz