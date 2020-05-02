İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Suriye’nin İdlib şehrindeki kampta yaşamını sürdüren 10 yaşındaki Rabii’ye yardım eli uzatıldığı bildirildi. Rabii’nin Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındığı ifade edildi. Yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak yavrumuzun sesine kulak verdik. Yavrumuzu getirdik, sağlıkçılarımıza emanet. Acil şifalar diliyoruz” notu düşüldü.
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Suriyeli Rabii’ye Türkiye’den yardım eli
İçişleri Bakanlığı, İdlib’de bulunan kampta hayatını sürdüren çeşitli sağlık sorunları olan 10 yaşındaki Rabii’ye yardım eli uzattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz