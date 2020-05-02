Ankara’da bir süredir etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde kendini sağanak yağmura bıraktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemezken, bazı sürücüler ise zorlandı.
Bugün 20:40 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 21:08 TSİ
Başkent’te sağanak yağmur etkili oldu
Ankara’da aniden bastıran sağanak yağmur etkili oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz