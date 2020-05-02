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Başkent’te sağanak yağmur etkili oldu

Ankara’da aniden bastıran sağanak yağmur etkili oldu.
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Ankara’da bir süredir etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde kendini sağanak yağmura bıraktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemezken, bazı sürücüler ise zorlandı.

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