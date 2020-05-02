Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 21:43 TSİ- Spor G: Bugün 21:46 TSİ

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe taraftarına Mesut Özil mesajı

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe Taraftarına Mesaj! Güzel Şeyler Olacak
mask

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Fenerbahçe taraftarına mesaj verdi. Ilıcalı, "Yakında güzel şeyler olacak gibi hissediyorum" dedi ve "Mesut Özil'in kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, kişisel Instagram hesabından takipçileriyle canlı yayında bir araya gelirken Fenerbahçe taraftarına da bir mesaj verdi.

“Yakında güzel şeyler olacak gibi hissediyorum”

Mesut Özil’le yakın arkadaş olduğu bilinen Acun Ilıcalı, ismi sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Mesut hakkında “Yakında güzel şeyler olacak gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok iyi haberler var ama söyleyemiyorum” diyen Ilıcalı, “Mesut Özil’in kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum şu anda. Başkanımız zamanı gelince… Bu işlerde biliyorsunuz kontratlar var” diye konuştu

Bugün 21:43 TSİ Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
16 yaşındaki futbolcu Emre Demir, İstanbul yolcusu mask
16 yaşındaki futbolcu Emre Demir, İstanbul yolcusu
NBA 2020 draft kurası ertelendi mask
NBA 2020 draft kurası ertelendi
ABD Kadın Milli Takımı’nın eşit ücret davası reddedildi mask
ABD Kadın Milli Takımı’nın eşit ücret davası reddedildi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu online yapılacak mask
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu online yapılacak
Mesut Özil’den Kızılay’a anlamlı bağış mask
Mesut Özil’den Kızılay’a anlamlı bağış
İspanyollar duyurdu: "Arda Turan, Galatasaray’a dönecek" mask
İspanyollar duyurdu: "Arda Turan, Galatasaray’a dönecek"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı mask
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt mask
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt

GALERİ

Orman işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı mask
Orman işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Vatandaş balkondan çaldı animasyon ekibi doyasıya oynadı mask
Vatandaş balkondan çaldı animasyon ekibi doyasıya oynadı
Dolu afetinin bilançosu ağır mask
Dolu afetinin bilançosu ağır
O ilde son 2 haftadır hiç virüs vakasına rastlanmadı mask
O ilde son 2 haftadır hiç virüs vakasına rastlanmadı
Virüs ile mücadelede en başarılı hastanelerinden biri ilk defa içeriden görüntülendi mask
Virüs ile mücadelede en başarılı hastanelerinden biri ilk defa içeriden görüntülendi
Covid-19 Virüsü en hızlı Rusya’da yayılıyor mask
Covid-19 Virüsü en hızlı Rusya’da yayılıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL