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Son Dakika: Acı Haber! 2 Askerimiz şehit oldu

Bitlis'ten acı haber! Çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Balıkesir’e şehit ateşi düştü. Manisa’ya şehit ateşi düştü
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İçişleri Bakanlığı: " Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden “ Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu” kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Balıkesir’e şehit ateşi düştü

Bitlis’in Çeltikli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit oldu.

Manisa’ya şehit ateşi düştü

Bitlis’in Çeltikli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken 4 askerde yaralandı. Şehitlerden birinin Balıkesir İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu olduğu öğrenildi.

Yeni evli olan şehit Kuzu’nun eşinin Manisa’nın Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesinde ikamet ettiği öğrenilirken, şehit haberi beyaz eşya üretimi yapan fabrikada çalışan eşi Ayşe Karaarslan Kuzu(35)’ya Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cebeci, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Şehidin cenazesinin yarın memleketi olan Balıkesir’de toprağa verileceği öğrenildi.

Dün 22:19 TSİ Ankara- Asayiş

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