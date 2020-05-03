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Ankara’da mühürlü kıraathane baskınında 25 bin 200 TL ceza kesildi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde daha önce mühürlendiği tespit edilen kıraathaneye baskın yapan polis ekipleri, kıraathanedeki 8 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıklarından dolayı toplam 25 bin 200 TL para cezası kesti.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında yaptıkları çalışmalarda Kaletepe Mahallesi Ünsal Sokak’ta Gültekin Ö. isimli şahsa ait olan bir kıraathanede vatandaşların bir araya gelerek sosyal mesafe kurallarını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, saat 23.30 sıralarında belirtilen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında kıraathanenin daha önceden mühürlendiğini ve şahısların mührü bozarak içeriye girdiğini belirleyen ekipler, işyeri içerisinde bulunan 8 şahsa belirtilen kanun maddesi gereğince toplamda 25.200 TL idari para cezası kesti.

Ayrıca polis ekiplerinin işyeri içerisinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine 8 şüpheliye, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, mühür bozma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ve kapalı alanda tütün kullanımından dolayı gerekli adli ve idari işlem yapıldı. Şüpheliler karakola götürülürken zabıta ekipleri de kıraathaneyi tekrar mühürledi.

Bugün 10:00 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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