Ankara Sincan Belediyesi: "Can Dostlar bizlere emanet"

SİNCAN BELEDİYESİ BASIN BÜLTENİ SİNCAN BELEDİYESİ SOKAKTAKİ CANLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR. CAN DOSTLAR BİZLERE EMANET. EKİPLER HEM MAMA BIRAKIYOR HEM TEDAVİ EDİYOR

SINCAN BELEDIYESI KORONAVIRÜS SÜRECINDEN VATANDAŞIN ETKILENMEMESI IÇIN DENEYIMLI KADROSUYLA SAHADA OLAĞANÜSTÜ BIR ÇABA GÖSTERIYOR. BU KRITIK ZAMANLARDA SOKAKTAKI CANLARIMIZ DA UNUTULMADI. EKIPLER SOKAK HAYVANLARININ AÇ KALMAMASI IÇIN HER GÜN DÜZENLI OLARAK MAMA TAKVIYESI YAPIYOR YARALI HAYVANLAR TEDAVI EDILIYOR.

Sincan Belediyesi sokaktaki canlarımıza sahip çıkıyor. Koronavirüs salgını insanlar kadar şüphesiz sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Sevimli dostlarımız bu kritik süreçte yiyecek bulma sıkıntısı çekmeye başlayınca ekipler rutin olarak devam eden mama desteği çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Sincanda her gün en az 20 bölgeye kedi köpek ve kuşlar için mama yem ve su bırakarak sevimli dostlarımızın aç-susuz kalmalarının önüne geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda çalışmalar devam ediyor.

YAVRU KEDİLERE ŞEFKAT ELİ

Ekipler belirlenen noktalara mama bırakmakla kalmıyor sokak hayvanlarına şefkat elini de uzatıyor. Gece gündüz demeden iş başında olan ekipler yavru kedilerin bir köşeye sıkıştığını fark etti. Yavruları sıkıştıkları yerden kurtaran ekipler önce besledi ardından tedavilerini yaptı. Yine anneleri tarafından beslenmeyen yavruların bakımları da veteriner hekimler tarafından yapıldı.

KAPLUMBAĞAYI EZİLMEKTEN KURTARDILAR

Ekipler yol ortasında ezilme tehlikesi geçiren bir kaplumbağaya yardım etti. Sevimli kaplumbağa kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yaratılanı sev Yaradandan ötürü diyerek sevgi ve merhameti öğütleyen Yunus Emreye atıfta bulunan ekipler her koşulda sokak hayvanları için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sincan Belediyesinin hem toplum hem de hayvan sağlığını gözeterek sürdürdüğü bakım hizmetinden havyan severler son derece memnun. Vatandaşlar sokak hayvanları konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek farkındalık yarattığı için Sincan Belediyesine teşekkür etti.