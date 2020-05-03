Beyaz bölgelerde bulunan camiler yeniden açılıyor

Yeni tip korona virüsle ( Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri hafifletmeye başlayan İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs salgınında düşük riskli olan beyaz bölgelerde yarın camilerin yeniden ibadete açılacağını bildirdi.

Ruhani: "Yarın beyaz bölgelerde camiler yeniden açılıyor"

Korona virüsle mücadele toplantısında konuşan Ruhani, "Pazartesi’den itibaren 132 düşük riskli veya beyaz bölgede camiler yeniden açılacak. Cuma namazları da bu bölgelerde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Tüm adımların sağlık protokollerine göre atılacağını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "Beyaz ve düşük riskli bölgelerdeki okullar 16 Mayıs’tan itibaren yeniden açılacak. Ancak durumu gözden geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

EYALETLERDE RENK UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz 26 Nisan’da korona virüsle mücadele toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Sağlık Bakanlığı herhangi bir eyalet veya şehirde 1 hafta boyunca herhangi bir yeni korona virüs vakası açıklamaz ve ölü sayısı sıfıra düşerse o bölge beyaz ve diğer bölgeler ise sarı ve kırmızı bölge olarak ilan edilecek. Kısacası ülkeyi korona virüsle mücadelede beyaz, sarı ve kırmızı seviyelerine ayırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Ruhani, 100’ün üzerinde beyaz bölge olduğunu belirterek, söz konusu bölgelerde dini ziyaret yerlerinin açılabileceğini ve cuma namazlarının da yeniden kılınabileceğini söylemişti.

İran’da Covid-19 nedeniyle 6 bin 156 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı ise 96 bin 448 olarak açıklanmıştı.