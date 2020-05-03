Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nin Aktif Büyüklüğü 47,2 Milyar TL’ye Ulaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB 2020 yılının ilk üç ayına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 124 artırarak 472 milyar TLye ulaştırdı. Bankanın nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 89 büyüme kaydederek 342 milyar TL oldu.

TSKBnin özkaynakları 55 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken üç aylık net dönem karı 1602 milyon TL oldu. Banka ilk çeyreği 175 seviyelerinde sermaye yeterlilik oranı ile tamamladı.

ZORLU ZAMANLARDA BIRLIK VE BERABERLIK IÇINDE HAREKET EDEREK BU SÜRECI DE AŞACAĞIZ

Toplum sağlığında üzücü sonuçlar yaratan koronavirüs salgının küresel ekonomide de önemli dalgalanmalara yol açtığını hatırlatan TSKB GENEL MÜDÜR VEKILI ECE BÖRÜ Ekonomik ve sosyal tedbirlerin hassasiyetle uygulanması sayesinde koronavirüs salgınının en kısa sürede ve en az hasarla ortadan kalkacağına ve hızla normalleşmeye kavuşacağımıza inanıyoruz.

Bu süreçte başta çalışanlarımızın sağlığı için gerekli önlemleri alırken iş sürekliliğini sağlamak için de çalışmaya devam ediyoruz. Banka olarak 70 yıllık tarihimizde olduğu gibi bu süreçte de sahip olduğumuz özkaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak ülkemiz ekonomisi için değer yaratmayı sürdüreceğiz dedi.

BAŞARILI EUROBOND IHRACIMIZ ILE 2020YE GÜÇLÜ BIR BAŞLANGIÇ YAPTIK

TSKBnin 70 yıllık yolculuğunda olduğu gibi kredilendirme çalışmalarını taahhütleri kapsamında ve bankaya özgü güçlü risk değerlendirmesi yaklaşımıyla sürdürdüğüne işaret eden Börü Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz başarılı Eurobond ihracımız ile 2020ye güçlü bir başlangıç yaptık. TSKB olarak Ocak ayında 2020 yılının ilk Eurobond ihracını gerçekleştirdik.

400 milyon ABD dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli olarak gerçekleşen ihraç dünyanın dört bir yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı. Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan yatırımcı dağılımı ile başta ABDli yatırımcılar olmak üzere pek çok farklı ülkeden katılımcıyla yatırımcı tabanımızı genişletme fırsatı bulduk. Ekonomideki toparlanma sinyallerinin yılın özellikle ilk iki ayında kredi talebine olumlu yansıdığını gözlemledik. İklim değişikliği finansmanında öncü kimliğimize uygun şekilde ilk çeyrekte bu alana desteğimizi sürdürdük. Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkmaya devam etti. Önümüzdeki dönemde de kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak sürdürülebilir ekonomik kalkınma için katkımızı sürdüreceğiz dedi.

YATIRIM BANKACILIĞI VE DANIŞMANLIK HIZMETLERI ALANLARINDA MÜŞTERILERIMIZ IÇIN KATMA DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDIYORUZ

Kurumsal bankacılık hizmetlerinin yanı sıra TSKBnin 70 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi ile yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri alanlarında da etkin rol aldığına işaret eden Börü şöyle devam etti:

Geçtiğimiz yıllarda organizasyonel yapımızda önemli değişiklikleri ve gerekli yatırımları hayata geçirdiğimiz yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri alanlarındaki odağımızı genişlettik. Her geçen gün sayıları artan ve çeşitlenen projeler ile müşterilerimiz için katma değer üretmeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte iki adet satıcı taraf finansal danışmanlığı projemizi başarı ile tamamladık. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde sahada çalışmaya ve üretmeye devam etmek zorunda olan şirketler için bir yol haritası oluşturduk. Bunu bir sosyal sorumluluk bakış açısıyla tüm kamuoyuyla paylaştık.

2020 yılının TSKBnin 70inci yılı olması nedeniyle çok özel bir öneme sahip olduğunu belirten Börü sözlerini şöyle tamamladı:

Nitelikli insan kaynağımız bilgi ve deneyim birikimimizin getirdiği güçlü yetkinliklerimizle faaliyetlerimizi çağımızın piyasa gerekleri ve son dönemde önemli oranda genişleyen müşteri tabanımızın beklentilerine uygun ele alarak kurumsal bankacılık yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri segmentlerine odaklı bir bakış açısıyla artırmaya kararlıyız. TSKB olarak ülkemiz ekonomisine sürdürülebilir katkı sunarken gelecek nesillere de yaşanılır bir dünya miras bırakmak üzere çok yönlü ve artan oranda değer yaratmaya devam edeceğiz dedi.

TÜRKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TSKB 2020 YILININ ILK ÜÇ AYINA ILIŞKIN FAALIYET SONUÇLARINI AÇIKLADI. TSKBNIN KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL TABLOLARINA GÖRE TOPLAM AKTIF BÜYÜKLÜĞÜ 472 MILYAR TLYE ULAŞTI. TSKB GENEL MÜDÜR VEKILI ECE BÖRÜ YAPTIĞI DEĞERLENDIRMEDE ALINAN EKONOMIK VE SOSYAL TEDBIRLERIN HASSASIYETLE UYGULANMASI SAYESINDE KORONAVIRÜS SALGINININ EN KISA SÜREDE VE EN AZ HASARLA ORTADAN KALKACAĞINA INANIYORUZ. TSKB OLARAK YILA GÜÇLÜ BIR SERMAYE YAPISI VE LIKIDITE ILE BAŞLADIK. 70 YILLIK TARIHIMIZDE OLDUĞU GIBI BU SÜREÇTE DE SAHIP OLDUĞUMUZ ÖZKAYNAKLARIMIZI EN ETKIN ŞEKILDE KULLANARAK ÜLKEMIZ EKONOMISI IÇIN DEĞER YARATMAYI SÜRDÜRECEĞIZ DEDI.