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Okullar Açılıyor! Tarih belli oldu, Anaokulları ve ilkokullar devre dışı

Okullar Açılıyor! Tüm 12. Sınıf ve 8. Sınıf Öğrencileri Bu Tarihte Okula Gidecek!
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Koronavirüs salgınından dolayı 16 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar kapalı okuların kademeli bir şekilde bayram sonrasında 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla açılması hedefleniyor. Okullar, çok uzun süreye açık kalmayacak. Süre temmuz ayına kadar sarkmayacak.

Okullara ilk olarak sınava girecek sınıflar olan 12 ve 8.sınıflar gidecek. Bu öğrenciler, hiçbir sınava girmeyecek. Devam zorunluluğu da olmayacak. İl Pandemi kurulları, şehirlerin durumuna göre, eğitim sınırlandırması kararı alabilecekler. 7 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanmakta olan LGS, Temmuz ayında sarkıtılmamaya çalışılacak. Temmuz ayının sonrasında yapılması planlanan üniversite sınavı YKS'nin ise öne çekilmesiyle ilgili talepler bulunuyorken, konuyla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

1 Haziran'da Başlıyor 

Milliyet tarafından paylaşılan habere göre, Cumhurbaşkanlığı; Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda normalleşme süreciyle ilgili olarak yapılacak çalışmalar çerçeveisnde okulların açılmasına dair bir senaryo taslağı hazırlama kararı aldı. Bugünkü durum ve gidişat hazırlandığı ifade edilen taslaktaki planlamanın salgının yayılım hızıyla güncel koşullara göre değişiklik gösterebileceği ifade edikdi.

Kabine toplantısında da birer birer konuşulacak olan modele göre, okullar 1 Haziran Pazartesi tarihi itibarıyla eğitime devam edecek. Fakat Temmuz ayına sarkma olmayacak şekilde çok uzun süre açık kalmayacak. Yaşlarından dolayı sosyal mesafe ilk sırada olmak üzere alınan tedbirlere tam olarak uyum sağlayamayacakları değerlendirildiğinden dolayı kademeli bir şekilde başlayacak olan eğitim sürecine, ana okullar ıve ilk okullar dahil edilmeyecek.

İlk etapta bu yıl içerisinde sınava girecek 8. ve 12. sınıf öğrencileri okula başlatılacak. Bu sınıflarda bulunan öğrencilerin sınava gireceklerinden dolayı motivasyon sağlamanın çok önemli olduğu belirtiliyor. Kademeli açılmanın sonrasında 9 - 10 ve 11. sınıfların da eğitime dahil edilebileceği fakat kesin kararın 1 Haziran 2020 yaklaşırken açıklanacağı ifade ediliyor. 

Bugün 15:42 TSİ Ankara- Eğitim

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