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Bugün 16:35 TSİ- Spor

Totti ve Vieri’den Cengiz Ünder’e övgü

Christian Vieri ve Francesco Totti, Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında övgü dolu sözler kullandı.
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Dünya futbolunun önemli isimlerinden eski futbolcular Vieri ve Totti, İtalya Serie A takımlarından Roma’da top koşturan ay-yıldızlı oyuncu Cengiz Ünder’den övgüyle bahsetti. Sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında Ünder hakkında konuşan ikili, genç oyuncunun hareketli oyun yapısıyla iyi işler çıkardığına dikkat çekti.

Vieri, "Roma’da Ünder’i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor" ifadelerini kullanırken, Totti ise buna karşılık, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var. Kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. O tam bir futbolcu. Bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır" dedi.

Bugün 16:35 TSİ İHA İstanbul- Spor

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