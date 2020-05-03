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Bugün 17:15 TSİ- Spor

2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın akıbeti masada

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, aynı tarihlere denk gelen ve Konya’da düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın tarihiyle ilgili ISSF Yönetim Kurulu ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın tarihinin, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle, İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, ISSF Yönetim Kurulu tarafından, toplantı sonunda mutabık kalınan görüşler çerçevesinde, 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi’nin ISSF Denetim ve Koordinasyon Komitesi ile birlikte oyunların tarihi, spor branşları ve tesislerine yönelik konuların 2020 yılının son çeyreğinde Konya’da düzenlenmesi öngörülen ISSF 32. Yönetim Kurulu Toplantısı ve 11. Genel Kurulu’nda onaylanması ve kararlaştırılması benimsendi.

“TÜRKİYE GEREKLİ ÇALIŞMALARI KARARLILIKLA YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEK”

Bakan Kasapoğlu, Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın en iyi şekilde organize edilmesi için çalışmaları şevkle sürdüreceklerini ifade ederken, “Salgın sebebiyle sahadaki çalışmalarımıza üç aydır ara vermek zorunda kalsak da bütün gerekli çalışmaları aşama aşama, kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. İslami Dayanışma Oyunları’nın, değer odaklı bir ortak proje olarak dünya çapında muazzam bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bugün 17:15 TSİ İHA Ankara- Spor

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