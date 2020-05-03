Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımızla Somali’ye ulaştırılacak” denildi.
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Türkiye’den Somali’ye tıbbi yardım
Milli Savunma Bakanlığı, covid-19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinde Somali’ye ulaştırılacağını bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz