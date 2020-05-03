Türkiye’den Somali’ye tıbbi yardım

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımızla Somali’ye ulaştırılacak” denildi.