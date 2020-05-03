Ankara Spor Salonu Arama - Ankara spor salonları listesi. Ankara’da spor salonları Ankara’da yaşayan ve sağlığına dikkat eden herkes için en önemli konulardan biridir. Ankara spor salonları oldukça zengindir ve Ankara’nın 25 ilçesinde de spor salonu bulmak mümkündür. Spor salonlarının fiyat aralıklarının da zengin olması sayesinde her bütçe aralıklarına ve her ihtiyaca uygun spor salonu bulmak mümkündür.

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Ankara spor salonu fiyatları tercih edeceğiniz spor salonunun özelliklerine göre değişmektedir. Bazı spor ve egzersiz çeşitleri için daha fazla ekipmana ihtiyaç duyulabilir. Bundan dolayı da fiyatlar değişebilir. Bu gibi durumların yaşanmaması için Ankara’daki spor salonlarına ulaşıp fiyat bilgisi almak yeterli olacaktır.

Ankara Spor Salonları Nerededir?

En iyi Ankara spor salonları spor alanında ihtiyaçlarınıza yanıt verebilecek spor salonlarını kapsamaktadır. Farklı alanlarda birçok spor salonu bulunmaktadır. Bu spor salonları arasından sizin için en uygununu araştırarak tespit edebilirsiniz. Spor salonları Ankara’da:

· Yoga,

· Pilates,

· Fitness,

· Cardio,

· Boks,

· Karete gibi farklı alanlarda açılmıştır.

Farklı spor alanlarına ve egzersiz yöntemlerine göre çeşitli spor salonu bilgileri için içeriklerimizi okumaya devam edebilirsiniz. Ankara spor salonlarından bazıları ise:

Kartal Taekwondo Gülpınar Mah. 141. Cad. 55 Altındağ 6140, Ankara

Nehir Spor Salonu (Duran Şen) Cengizhan Mah. 866 Sok. 12/B Mamak, Ankara

Redeer sports club - alanguva spor organizasyon proje ve tasarım hizmetleri ltd.şti. - Fatih Sultan Mah. Üniversite Cad. 44 Etimesgut, Ankara

Most lıfe club - most spor salonları işletmeciliği san.tic.a.ş. - Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 164 Kentpark AVM Dk:2B-41 (Eskişehir Yolu 7. Km) Çankaya, Ankara

Terapilates (yunus emre uçar) - Yaşamkent Mah. 3061 Cad. 79 Çankaya, Ankara

Base lıfe club - birlik spor ve sağlık hizmetleri tic.a.ş. - Çayyolu Mah. Angora Cad. 209 Beysukent, Yenimahalle, Ankara

Fırst class gym center - Sarıgazi Mah. Ankara Cad. 31 Sancaktepe, İstanbul

Red fıt etimesgut şubesi - Kazım Karabekir Mah. Nenehatun Sok. 17/A Etimesgut, Ankara