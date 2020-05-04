Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,49’luk düşüşle başladı. Endeks, 1.503,70 puanlık azalışla 99 bin 606,40 puana geriledi. Açılışta bankacılık endeksi 1,47, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti.
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Borsa güne düşüşle başladı - 4 Mayıs 2020
Borsa, güne yüzde yüzde 1,49’luk düşüşle başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz