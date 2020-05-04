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Geri dönüşüme dev destek

Çevre dostu uygulamalarıyla büyük beğeni toplayan Altındağ Belediyesi’nden geri dönüşüme bir destek daha… Altındağ Belediyesi kurduğu kompost ünitesi ile organik içerikli evsel atıkları yeniden doğaya kazandırıyor. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Altındağ Belediyesi geri dönüşümün de öncüsü… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın girişimleriyle kurulan “Kompost Ünitesi” Altındağ’ı geri dönüşüm alanında da zirveye taşımaya hazırlanıyor. İlçe genelinde geri dönüşüm alanında çok önemli uygulamalara imza attıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Geri dönüşüm alanındaki çalışmalarımızı kompost ünitemiz ile zirveye taşımayı amaçlıyoruz. Dünyada pek çok ülkede uygulanan,l kompost uygulaması ile hem doğaya katkıda bulunacak, hem de geri dönüşüm konusunda önemli bir çalışma yapacağız inşallah…” dedi. 

GERİ DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİ ALTINDAĞ

Altındağ’da geri dönüşüm alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Yedi farklı atık türünün birbirinden ayrılarak atılması için 10 adet mobil getirme merkezi ve 200 sıfır atık kumbarasını ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdik. Toplanılan atıkları geçici depolama alanlarında biriktirerek, geri dönüşüm merkezine gönderiyoruz. Yerleştirilen geri dönüşüm kutuları sayesinde, hem atıklar dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor hem de doğanın korunmasına katkıda bulunuluyor. Ayrıca 400 adet geri dönüşüm kumbarası, 400 adet giysi kumbarası, okullara da 100 adet geri dönüşüm potası yerleştirdik. Geçtiğimiz yıl 5 ton atık yağ ve 4 ton atık pil toplayarak çevreye verilecek zararın önüne geçtik. Toplanan atıklar ekiplerce alınarak geri dönüşüme kazandırıldı.”

HEM DOĞAYA, HEM EKONOMİYE KATKI

Başkan Balcı, “Geri dönüşüm alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye götürmek için Tatlar Mahallesi'nde kompost atık ünitesi oluşturduk. Burada ilçe genelinde toplanan organik içerikli evsel atıkları, toprağı ıslah edici, organik değeri yüksek kompost gübreye dönüştüreceğiz. Organik madde bakımından zengin olan kompost, toprağın havalanması ve su tutma kabiliyetini artırmasının yanı sıra, erozyon kontrolünü de sağlar. Ayrıca tohum çimlenmesi ve ürünün mahsul değerini arttırır. Gübre kullanımını azaltarak ekonomik fayda da sağlar. Kendi ürettiğimiz kompost gübreyi ilçemizin muhtelif park ve bahçelerinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında kullanacağız. Hem doğaya, hem de ekonomiye katkı sağlayacağız.” dedi.

Başkan Balcı çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasın temiz bir doğa olduğunu da sözlerine ekledi. 
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Bugün 10:41 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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