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Bugün 11:15 TSİ- Spor

PSG’den, Mbappe’ye yeni sözleşme

Paris Saint-Germain, Fransız futbolcu Kylian Mbappe’ye haftalık 600 bin Sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor.
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  • Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki yıldızı Mbappe’nin sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Özellikle Real Madrid ve Liverpool’un başarılı oyuncuya olan ilgisini kırmak isteyen PSG yetkilileri, Kylian Mbappe’ye haftalık 600 bin Sterlin kazanabileceği bir mukavele önerecek.
  • İngiliz medyasında çıkan haberlere göre korona virüs nedeniyle ara verilen spor organizasyonlarından dolayı birçok kulübün ekonomik olarak etkilendiği bu dönemde Paris Saint-Germain’in Katarlı sahipleri, bu sözleşmenin gereklerini yerine getirecek maddi güce sahip olduğunu düşünüyor.
  • Mbappe, söz konusu rakamlar üzerinden kulübüyle yeni sözleşme imzaladığı takdirde Messi, Ronaldo ve Neymar’ın ardından dünyanın en çok kazanan dördüncü futbolcusu olacak.
  • (Uygar Aydın/İHA)
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    Bugün 11:15 TSİ İHA İstanbul- Spor

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