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"Galatasaray’a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu göstereceğim"

Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, kiralık olarak forma giydiği Ajax’ta iyi bir performans gösteremediğini belirterek, "Galatasaray’a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim" dedi.