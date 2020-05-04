Bugün 11:45 TSİ- Spor
"Galatasaray’a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu göstereceğim"
Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, kiralık olarak forma giydiği Ajax’ta iyi bir performans gösteremediğini belirterek, "Galatasaray’a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz