Bugün 11:45 TSİ - Ekonomi

Enflasyon şampiyonu sarımsak oldu

Tüketici fiyatları bazında nisanda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 46,18 ile sarımsakta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 43,57 ile patlıcan oldu.