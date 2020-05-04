Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

Covid-19 pandemisinin küresel büyüme ve ticarete yönelik öngörüleri değiştirdiğine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, buna karşılık Türkiye’nin aldığı tedbirlerin ve mart ayının ikinci yarısına kadar kendisini koruyabilmesinin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5-6 büyümesini öngördüklerini belirtti. Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarının virüs salgınının küresel ticaret üzerinde beklenen negatif etkilerinin gözlemlendiği bir tabloya işaret ettiğini belirterek şunları kaydetti: “İhracat rakamlarımız, nisan ayında düşüşe işaret etse de bu rakamların ardındaki nice kahramanlıkları da öncelikle paylaşmak isteriz. Tüm zorluklara rağmen süregelen ihracatımız, ülkemizin bu zorlu dönemde sergilediği birlik ve beraberliği, ihracatçılarımızın ülkemize hizmet için gösterdikleri feraseti, sağlık çalışanlarımızın gecesini gündüzüne katarak ortaya koyduğu fedakarlığı, bu süreçten alnımızın akıyla çıktığımızda karşımıza çıkacak yeni fırsatları, böyle bir dönemde dahi devletimizin ortaya koyduğu gücü ve pek çok coğrafyaya uzattığı yardım elini ve aynı zamanda milletimizin nice milletlere ilham olmuş azmini temsil etmektedir. Gün umutsuzluk günü değil, yarınlardaki fırsatlara hazırlanma günüdür. Covid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık. Unutulmayalım ki, ihracat hedeflerimiz Covid-19’dan büyük. Ülkemiz ihracatı bu zorlu süreçten güçlenerek alnının akıyla çıkacaktır. Biz hiç yılmadan ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine doğru giden yolda kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.”

SANAL TİCARET HEYETLERİ

Covid-19 sürecinde ihracatçılar için devreye aldıkları eylem planlarına değinen Gülle, bu kapsamda Çin, Hollanda ve ABD Büyükelçileriyle online ortamda yapılan “TİM Export Talks” panelleriyle salgın sonrası süreçte hangi ürün ve sektörlerde fırsatların gelişeceğini değerlendirmeyi sürdüreceklerini belirtti. İhracatçı birliklerinden TİM’e iletilen 40 sorun ve talebin Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde hızlı bir şeklide karşılık bulduğunu ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘Temazssız İhracat’ uygulamasıyla ihracatın önündeki engellerin kaldırıldığını hatırlatan Gülle,“Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bizler de, ‘Yeni nesil ticaret diplomasisi’ faaliyetleri kapsamında ihracatçılarımızın bu süreçten daha fazla olumsuz etkilenmemesi adına sanal ticaret heyetleri düzenleme noktasında çalışmalara başladık. Yaptığımız analizlere dayanarak hedef ve öncelikli ülkelerin 28’inin ticaret müşavirleri ve ataşelikleriyle yapılan görüşmeler sonucu heyetleri gerçekleştireceğimiz ülkeleri belirledik. İlk etapta sanal ticaret heyetlerimize Mayıs ayının hemen başından itibaren, Kenya, Özbekistan, Güney Kore ve Hindistan’la başlıyoruz” dedi.

EN STRATEJİK SEKTÖRLER GIDA VE MEDİKAL

Gülle, salgının başladığı günden bu yana tarım sektörlerinin küresel salgının ortaya çıkardığı talep şoklarından en az etkilenen sektörler olduğunu belirterek ”Bu sektörlerden bazıları nisan ayı ihracatlarını artırmayı da başardı. Bu süreç özellikle gıda ve medikal ürünlerin ne kadar stratejik sektörler olduğunu bizlere tekrar hatırlatması bakımından mühim. Ülkemiz tedarik zincirinde ne kadar kritik bir konumda olduğunu ve bu sektörlerde kendine yetmekle kalmayıp birçok dünya ülkesine tıbbi malzeme yardımı yapabilecek güçte olduğu göstermiştir. Salgın sonrası dönemde, Türkiye salgının zirve yaptığı bu günlerde ülkelere uzattığı yardım elinin ve tedarik anlamında sağladığı güvenin meyvelerini toplayacaktır” şeklinde konuştu.

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