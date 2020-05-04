Bugün 11:55 TSİ - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıkladı

Ticaret Bakanlığı Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,38 oranında azalan ihracat 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki düşüşün ana nedeni salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerinde pazar ve talep daralmaları ile sınırlardaki karantina önlemleri olarak görüldü.