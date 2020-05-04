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Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıkladı
Ticaret Bakanlığı Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,38 oranında azalan ihracat 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki düşüşün ana nedeni salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerinde pazar ve talep daralmaları ile sınırlardaki karantina önlemleri olarak görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz