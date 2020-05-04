Büyükşehir ihalelerinde koronavirüs önlemleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alım ihaleleri, “şeffaf belediyecilik” anlayışıyla canlı yayınlanmaya devam ediyor. Mart ve Nisan aylarında koronavirüs salgını ile mücadelede yeni önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadelede gerekli olan ve acil işler dışındaki tüm ihaleleri erteledi. Son iki ayda bu kapsamda yapılması zorunlu olan toplam 74 ihaleye katılan firmalara sosyal mesafe kuralı getirilirken, ihaleye katılan firma temsilcilerine dezenfektan, maske ve eldiven dağıtıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Mart ve Nisan aylarında salgınla mücadelede gerekli olan ihaleler hariç, zorunlu ve acil olmayan ihaleleri erteleme kararı aldı.

İHALELERDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Başkent’in birçok ihtiyacının giderilmesi için yapılan, vatandaşlar kadar firmaların da yoğun ilgiyle izlediği mal ve hizmet alım ihaleleri son iki ayda da youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Halk sağlığını korumak amacıyla bu süreçte önlemlerini artıran, sağlık, ilaç, maske ve dezenfektan alımı başta olmak üzere gıda, park, bahçe, altyapı ve fen işleri için alımı zorunlu olan ihalelere öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve mal alım ihalelerine katılan firmalara sosyal mesafe kuralı getirdi. Bu kapsama giren ihalelere katılan firma temsilcilerine dezenfektan, maske ve eldiven de dağıtıldı.

Mart ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 48 ihale şöyle:

-Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı Mamak Kentsel Dönüşüm 6. Etap Sondajlı Zemin Etüdü Alım İşi İhalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 222 bin 765 TL

-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 8 Ay Süre İle Toplam 12.870.000 Adet Olmak Üzere Ekmek Dağıtım İşi İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 1 milyon 61 bin 775 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara İli İçmesuyu Atıksu ve Yağmur Suyu Yönetimi Master Planı Hizmet Alım İşi İhalesine 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 45 milyon 759 bin 73 TL

-BELKA A.Ş. Araç Takip Cihazları Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 435 bin TL

-EGO Genel Müdürlüğü 3 Kalem Periyodik Bakım Kısmı Yedek Parça Alımı İhalesine 9 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 670 bin 395 TL

-Fen İşleri Daire Başkanlığı Prefabrik Umumi Tuvalet Binaları Mal Alım İşi İhalesine 8 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 1 milyon 400 bin 501 TL

-Kent Estetiği Daire Başkanlığı Süpürme Araçları İçin Fırça Alımı İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 2 milyon 55 bin 280 TL

-EGO Genel Müdürlüğü 32 Kalem Mekanik Kısmı Yedek Parça Alım İşi İhalesine 14 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 875 bin 838 TL

-Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı Mamak Kentsel Dönüşüm 7. Etap Sondajlı Zemin Etüdü Alım İşi İhalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 233 bin 184 TL

-Mezarlıklar Daire Başkanlığı Karşıyaka Mezarlık İçi Yönlendirmeler, Kapı Dış Cephe Kompozit Kaplama, Kutu Harf ve Prefabrik WC İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 288 bin TL

-EGO Genel Müdürlüğü 45 Kalem Mekanik Kısmı Yedek Parça Alım İşi İhalesine 14 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 2 milyon 84 bin 46 TL

-EGO Genel Müdürlüğü Pandrol Clip E 1887 Ray Bağlantı Elemanı Mal Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 275 bin TL

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Simitlik Un Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 177 bin 600 TL - Çuval birim fiyatı 118,4 TL

-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Günlük Ortalama 65 Bin Adet Olmak Üzere Toplam 11 Milyon 505 Bin Adet Ekmek Alımı İhalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 12 milyon 080 bin 250 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı Projesinin Hazırlanması İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 246 bin 250 TL

-EGO Genel Müdürlüğü 28 Kalem Motor ve Kaporta Kısmı Yedek Parça Alım İşi İhalesine 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli 3 milyon 248 bin 168 TL

-EGO Genel Müdürlüğü Yazlık Lastik Alım İşi İhalesine 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 5 milyon 572 bin TL

-BelPLAS A.Ş. 6 Kalem Biyosidal İlaç Alımı İşi İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 670 bin TL

-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 6 Kalem Muhtelif Yağ ve Antifiriz Alım İşi İhalesine 10 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 372 bin 77 TL

-Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Yeni Mamak 4. Etap Sondajlı Zemin Etüdü Hizmet Alım İşi İhalesine 9 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 225 bin 264 TL

-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kurumsal Mali Yapının Analiz Edilmesi ve Sürdürülebilirliliğin Sağlanması Hizmet Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 319 bin 666 TL

-EGO Genel Müdürlüğü Metro ve Ankaray İstasyonlarında Bulunan 5 Adet Taşınmazın Kiraya Verilmesi İşi İhalesine 9 firma katıldı. Muhammen bedeli yıllık 205 bin TL

-Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Yeni Mamak 5. Etap Sondajlı Zemin Etüdü Hizmet Alım İşi İhalesine 10 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 250 bin 008 TL

-İtfaiye Daire Başkanlığı Sentetik Köpük Alım İşi İhalesine 6 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 649 bin 135 TL

-İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Söndürme Tankeri Alım İşi İhalesine 8 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 680 bin 750 TL

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Maya Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet bedeli TL - Çuval birim fiyatı 118,4 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü Sodyum Hipoklorit Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 830 bin TL

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Çubuk Adnan Menderes Parkı Heyelan Önleme Yapım İşi İhalesine 23 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 10 milyon 163 bin 836 TL

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtelif Malzeme Mal Alım İşi İhalesine 8 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 766 bin 167 TL

-BELKA A.Ş. 53 Kalem Kişisel Koruyucu Donanımları Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı. 3 milyon 602 bin 754 TL

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Araç Kiralama (Şoförsüz) Hizmet Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 223 bin 48 TL

-ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Personeli Hizmet Alım İşi İhalesine 7 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 Milyon 346 bin 854 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü SMS (Kısa Mesaj) Hizmet Alımı İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 304 bin 83 TL

-Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kavşak Kontrol Cihazı ve Trafik Güvenliği Malzemeleri Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 310 bin 800 TL

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Malzemesi Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 18 milyon 990 bin 695 TL

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Mamak Eserkent Sosyal Konutları Tadilat Yapım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 18 milyon 624 bin 762 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü Ön Ödemeli Kartlı Su Sayacı Bakım ve Onarımına Ait Hizmet Alımı İhalesine 5 firma katıldı. Katılan firmaların ihale komisyonuna sunduğu belgeler ve belgelerin niteliği itibarıyla kanunun emredici hükümlerine belirtilen şekil, usul ve esaslara uygun olarak sunulmaması nedeniyle geçerli teklif bulunamadı.

-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Temizlik Malzemesi Alımı İhalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 855 bin 733 TL

-Ulaşım Dairesi Başkanlığı Araç Kiralama Hizmet Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 673 bin 496 TL

-Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı Ankara İli Altındağ İlçesi, Ulus Kale Önü Meydan Zabıta Amirliği Yapım İşi İhalesine 7 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 118 bin 646 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü 9 Kalem İçme Suyu Projesi Hazırlaması Hizmet Alımı İşi İhalesine 18 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 191 bin 16 TL

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Yazlık - Kışlık İş Elbiseleri Alımı İşi İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 293 bin 277 TL

-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesislerine (MKE Mülkiyeti İçerisinde Olan Sentetik Çim Saha) (FIFA Recomended Star 1) Yapım İşi İhalesine 15 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 384 bin 744 TL

-Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Ortaköy Mezarlığı Radyant Isıtma ve Serinletme Sistemleri Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 320 bin 409 TL

-Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Prefabrik Acil Durum Gasilhanesi ve Ekipmanları İle Cenaze Alanları İçin Tadilat Malzemeleri Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 275 bin 78 TL

-EGO Genel Müdürlüğü 2 Kalem Oto Elektrik Kısmı Yedek Parça Alımı İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 280 bin 500 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlık Hizmeti Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 399 bin TL

-BELKA A.Ş. 115 Adet Araç Kiralanması Hizmet Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 7 milyon 149 bin 165 TL

ZORUNLU İHALELERE NİSAN AYINDA DA DEVAM EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayında ise zorunlu ve acil yapılması gereken ihaleler kapsamına giren toplam şu 26 ihaleyi daha gerçekleştirdi:

- Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. 35 Tonluk Un Boşaltma Silosu ve Aktarma Silobas Sistemi Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 833 bin 750 TL

-Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Tıbbi Malzeme Mal Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 435 bin 200 TL

-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Gıda Malzemesi Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 51 milyon TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü Toz Sönmüş Kireç Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 735 bin 250 TL

-Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Zemin Etüdü, Arazi Ölçüm İşi İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 207 bin 537 TL

-Fen İşleri Daire Başkanlığı One Tower Satış Ofisinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi İhalesine 7 firma katıldı. (İhale açık artırma usulüne göre yapılmış olup, sonuçlar EKAP üzerinden yayınlanacaktır)

-EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi Ray Taşlama Hizmet Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 327 bin 876 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu ve Yağmursuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması İşi İhalesine 27 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 318 bin 595 TL

-BELKA A.Ş. 530 Adet Araç Kasko Sigortası ve 161 Adet İş Makinesi Makine Kırılma Sigortası Yapılması İşi İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 9 milyon 429 bin 274 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü MAN Marka Araçlar İçin 110 Kalem Yedek Parça Alımı İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 193 bin 487 TL

-EGO Genel Müdürlüğü 26 Kalem Mekanik Kısmı Yedek Parçası Alımı İşi İhalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 85 bin 181 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü Çubuk-Kalecik-Akyurt-Elmadağ İlçelerinde Atıksu Ve Yağmursuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması İşi İhalesine 27 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 298 bin 54 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat Alımı İşi İhalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 600 bin TL

- ASKİ Genel Müdürlüğü Bala-Şereflikoçhisar-Evren ve Bağlı Mahallelerin Atıksu ve Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması İşi İhalesine 11 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 858 bin 993 TL

-EGO Genel Müdürlüğü 34 Kalem Oto Elektrik Kısmı Yedek Parça Alımı İşi İhalesine 10 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 5 bin 111 TL

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Mamak Eserkent Sosyal Konutları Tadilat Yapım İşi İhalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 18 milyon 624 bin 762 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara İli Gölbaşı-Haymana İlçeleri ve Bağlı Mahallelerin Hizmet Alanı İçerisinde Kalan Alanlarda Atıksu ve Yağmursuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması İşi İhalesine 18 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 914 bin 186 TL

-EGO Genel Müdürlüğü 400 Adet Egzoz İzolasyon Parçası Alımı İşi İhalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 320 bin TL

-ASKİ Biyogaz Membranlarının Mevcut Hatta Bağlantısının Yapılarak Çalışır Duruma Getirilmesi İşi İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 313 bin 500 TL

-EGO Genel Müdürlüğü 12 Kalem Motor ve Kaporta Kısmı Yedek Parça Alımı İşi İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 34 bin 450 TL

-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Biyosidal Ürün (Karasinek İlacı) Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 321 bin 700 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü Nallıhan-Beypazarı-Güdül ve Bağlı Mahallerin Hizmet Alanı İçinde Kalan Alanlarda Atıksu Ve Yağmursuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması İşi İhalesine 31 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 676 bin 602 TL

-ASKİ Genel Müdürlüğü Çamlıdere-Kızılcahamam İlçeler ve Bağlı Mahallelerin Hizmet Alanı İçerisinde Kalan Alanlarda Atıksu ve Yağmursuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması İşi İhalesine 18 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 80 bin 655 TL

- Ankara İli Polatlı-Ayaş İlçeler ve Bağlı Mahallerin Hizmet Alanı İçerisinde Kalan Alanlarda Atıksu ve Yağmursuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması İşi İhalesine 30 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 719 bin 208 TL

-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Maske Üretimi Hizmet Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 63 bin 550 TL

-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gıda Malzemesi Dağıtım Organizasyonu Hizmet Alımı İşi İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 321 bin 300 TL