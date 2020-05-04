Buhar makinesi cihazları korona virüsün ortama yayılmasını kolaylaştırıyor

“NEBÜLİZATÖR VE FONKSİYON TESTİ VİRÜSÜN ORTAMA YAYILMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR”

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının astımla ilişkisi konusunda açıklamalarda bulunan Şekerel, “Korona virüs solunum yolunda tutulum ve onun oluşturduğu yakınmalarla seyrediyor. Benzer şekilde astım da solunum yollarının bir hastalığı. Astımlı hastaların bu olağanüstü dönemi olabildiğince az etkilenerek geçirmeleri için ‘Uluslararası Astım Rehberlerinin’ bazı önerileri var. Örneğin astımlı hastalar, sprey tarzındaki ilaçlarını, ki bunlar arasında kortizon içerenler ilaçlar da var, kullanmaya devam etmeli, gerekirse kortizonun iğne veya hap formlarını da almaya devam etmelidirler. Virüsü diğer hastalara ve sağlık çalışanlarına yayma riskini azaltmak için kendilerinden başka insanların olduğu ortamlarda nebülizatör denilen buhar makinesi cihazlarını bu kalabalık ortamda kullanmamaları gerekiyor. Solunum fonksiyon ölçümlerini de insanların bulunduğu ortamlarda yapmamaları gerekiyor. Çünkü hem nebülizatör denilen alet hem de fonksiyon testi virüsün ortama yayılmasını kolaylaştırıyor. Tüm toplumda olduğu gibi astımlı hastalar da hijyen stratejileri ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı hakkında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı’nın enfeksiyon kontrolü önerilerine uymalılar” dedi.

Şekerel, astımın akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığı olduğuna işaret ederek, “Astım tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı-hışıltı-ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE DE BU HASTALIĞIN TEDAVİSİ İLE İLGİLİ GEREKLİ HER TÜRLÜ İLAÇ VE MALZEME BULUNUYOR”

Astım tedavisinin amacının hastalığın kontrol altına alınması olduğunu vurgulayan Şekerel, “Bunun için uygun ilaç tedavisi önerilir. Uluslararası ve ulusal astım rehberindeki en önemli yenilik nefes açıcı ilaçların artık astım tedavisinde tek başına kullanılmaması, mutlaka asıl tedavi edici ilaç olan ‘inhaler kortizon’ ile birlikte alınması. Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunuyor” dedi.

“ÖZELLİKLE HAFİF ASTIMLILAR İÇİN BİR RİSK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Korona virüs ilk çıktığında astım hastalarının bu hastalığı daha ağır geçireceğinin öngörüldüğünü aktaran Şekerel, “Salgının başında astımlı hastaların risk grubunda olduğu kabul edildi ama bu şekilde gerçekleşmedi. Astımlı hastalar hastalıklara karşı korunmak için daha deneyimli bir durumda. Çünkü enfeksiyonlar astımı tetikliyor. Onlar kendini koruma önlemlerini halkımıza göre daha erken öğrenmişlerdi. Özellikle hafif astımlılar için bir risk söz konusu değildir. Bütün hastalar gibi astımlı hastalar da bu virüsü aynı şekilde alırlar. Alma riskinde aralarında fark yoktur fakat kontrolsüz astım, ağır astım söz konusu ise o zaman hastalık ağır geçirilebilir. Hastalarımızın mevcut kontrollerine devam etmeleri gereklidir” şeklinde konuştu.

Şekerel, dezenfeksiyon tünellerinin ise astım hastaları için risk oluşturabileceğini ifade etti.