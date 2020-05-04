Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Varank, "Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu. Bakanlık olarak milli teknoloji hamlesi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız" dedi.
Bugün 13:20 TSİ- Siyaset
"Yerli solunum cihazları Somali’ye nefes oldu"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli yoğun bakım solunum cihazlarının Somali’ye gönderildiğini duyurdu.
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